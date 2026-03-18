FIFA oficializó su primera canción para el Mundial 2026 en las voces de Carín León y Jelly Roll

Mientras crece la expectativa por el Mundial 2026, la FIFA comenzó a desplegar su estrategia cultural con la presentación de "Lighter", la primera canción oficial del álbum del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anticipo ya circula en plataformas digitales y marca el inicio de una nueva etapa donde el fútbol y la música vuelven a cruzarse. La versión completa se conocerá este viernes 20 de marzo, junto con más novedades del proyecto.

Una identidad sonora que busca diferenciarse

Lejos de repetir fórmulas anteriores, la FIFA apuesta en esta edición por una construcción musical más amplia. "Lighter" funciona como carta de presentación de ese concepto.

El tema forma parte de FIFA Sound, una iniciativa que apunta a integrar espectáculos en vivo, canciones y experiencias musicales en cada sede del torneo.

En ese marco, la canción propone una fusión poco habitual: combina elementos del country, el rock y el pop contemporáneo, alejándose del sonido tradicional con el que suele asociarse a Carín León.

Un cruce artístico que refleja al Mundial

La elección de Carín León y Jelly Roll no es casual. Representan dos escenas musicales distintas pero complementarias, alineadas con el perfil multicultural del campeonato.

Por un lado, México aporta una de sus figuras más populares; por el otro, Estados Unidos suma a un artista con fuerte presencia en su escena local. El resultado apunta a construir una identidad musical que dialogue con todo el continente.

Un proyecto que recién empieza a revelarse

Aunque todavía no se conoce la lista completa de canciones ni los artistas que formarán parte del álbum, la FIFA confirmó que habrá más anuncios en los próximos días.

El lanzamiento oficial del disco abrirá una serie de contenidos que acompañarán al torneo desde lo sonoro, reforzando la experiencia más allá de lo deportivo.

Un Mundial más grande dentro y fuera de la cancha

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y marcará un hito: será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos.

Este formato ampliado no solo impacta en la competencia, sino también en todo lo que rodea al evento, incluyendo su propuesta cultural y musical.

Una banda sonora para una Copa del Mundo histórica

Con "Lighter", la FIFA empieza a definir el tono de un Mundial que busca ser más diverso y global que nunca.

La combinación de estilos, artistas y culturas anticipa una banda sonora que acompañará a millones de fanáticos en todo el mundo, en un torneo que promete dejar huella tanto dentro como fuera de la cancha.