Atentos: la FIFA confirmó un histórico operativo antidopaje para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el Mundial 2026 contará con uno de los operativos antidopaje más completos de la historia del fútbol.

A un mes del comienzo del torneo, la entidad anunció acuerdos con las agencias antidopaje de los tres países organizadores para reforzar los controles antes y durante la competencia.

En las semanas previas a la Copa del Mundo, cada Organización Nacional Antidopaje (ONAD) llevará adelante controles fuera de competencia sobre los jugadores convocados por las selecciones participantes. El objetivo será monitorear a los futbolistas antes del comienzo del torneo.

Además, durante el certamen cada ONAD aportará responsables de control que trabajarán junto a los equipos de la FIFA. Los testeos se realizarán en los días de partido en todos los estadios de las ciudades anfitrionas.

Todo el procedimiento se llevará adelante bajo las normas establecidas por el Reglamento Antidopaje de la FIFA, el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales vigentes.