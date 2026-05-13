Gustavo Quinteros resiste en Independiente: reunión clave con la dirigencia y el próximo mercado de pases

Llegó la hora de dar vuelta la página rápidamente en Independiente tras quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Si bien el Rojo ya puso la cabeza en lo que será su próximo y último partido del semestre ante Unión por los 16avos de la Copa Argentina, en los próximos días se dará una importante reunión entre Gustavo Quinteros y la dirigencia del Rojo para evaluar su futuro. El entrenador quiere continuar con su cargo y esta convencido que puede revertir la situación el próximo semestre. Por eso mismo, en ese cónclave se empezaría a delinear el próximo mercado de pases, donde se esperan varios movimientos en el plantel.

Mientras tanto, Independiente volvió a los entrenamientos este miércoles luego de la dura eliminación ante el Canalla y espera recuperar a los futbolistas que contaban con problemas físicos como Kevin Lomónaco y Santiago Montiel, que arrastraba molestias por un desgarro que tuvo en el Clásico ante Racing.

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Desde Independiente evaluaron hacer un amistoso para no perder ritmo antes del enfrentamiento ante el Tatengue, pero como el conjunto santafesino quedó fuera del torneo no lo van a realizar, ya que el cruce será en los próximos días.

Aún sin una sede, día y horario confirmados, el Rojo se enfrentará ante Unión, que quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura en manos de Belgrano, con el que perdió 2-0 en Alberdi.

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Para el conjunto de Avellaneda este partido será crucial para seguir soñando con una consagración y, por consiguiente, con la clasificación a la Copa Libertadores. No hay que dejar de lado que la Copa Argentina siempre fue una utopía para Independiente: desde que se juega, nunca pudo avanzar de los cuartos de final.



