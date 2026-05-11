Arde Independiente: Ignacio Malcorra no se guardó nada y le respondió a los hinchas que lo acusaron de "ir para atrás" tras el gol errado ante Rosario Central

La eliminación de Independiente ante Rosario Central en los playoffs del Torneo Apertura 2026 no solo dejó dolor deportivo, sino también un clima de sospecha que obligó a uno de sus protagonistas a romper el silencio. Ignacio Malcorra quedó en el centro de las críticas tras un rendimiento bajo y, especialmente, por una definición errónea en una jugada que pudo significar la ventaja para el equipo de Gustavo Quinteros.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1. Malcorra quedó en una posición inmejorable dentro del área y tenía un pase claro para Gabriel Ávalos, quien esperaba solo para empujar la pelota. Sin embargo, el volante decidió mal: su envío terminó débilmente en las manos del arquero del Canalla, desperdiciando así una claras oportunidad. Debido a su pasado identificado con el club rosarino, muchos hinchas estallaron en redes sociales cuestionando su entrega, lo que motivó el fuerte descargo del jugador.

A través de sus redes sociales, Malcorra fue tajante para desmentir cualquier tipo de especulación sobre su profesionalismo: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero ir para atrás, NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)", explicó el futbolista.

Además, el volante buscó empatizar con el sentimiento del hincha en este momento de crisis: "Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo... Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando", concluyó en su publicación.

Malcorra debutó con gol en la victoria de Independiente ante Peñarol

El descargo que hizo Ignacio Malcorra tras las duras acusaciones de los hinchas de Independiente tras la derrota ante Central.

El pedido de disculpas de Malcorra llega en un momento de máxima tensión, con Independiente fuera del Torneo Apertura y con la prensa partidaria aún molesta por los incidentes en las acreditaciones en Rosario. El plantel deberá ahora enfocarse en la Copa Argentina, la última bala que le queda al Rojo para tratar de salvar el semestre antes del inicio de la Copa del Mundo.

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