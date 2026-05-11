Scaloni dio la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y metió varias sorpresas

Falta solo un mes para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y el cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial, la cual fue publicada este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la misma figuran varias sorpresas en todos los sectores de la cancha. Entre los seis arqueros, se cuela Santiago Beltrán, de River, pero aparece en el sexto lugar, detrás de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, los tres que se perfilan para ir, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

En el lateral derecho, todo indica que Scaloni llevará a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quien se desgarró este domingo y tiene para 21 días de recuperación, pero en la prelista aparecen Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo. En la defensa también aparecen Lautaro Di Lollo, de Boca, y Zaid Romero, de Getafe. Lo llamativo es que no está Tomás Palacios, de Estudiantes, citado en la última fecha FIFA, ni tampoco Mariano Troilo.

De mitad de cancha hacia delante también aparecen Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos titulares en el "Xeneize", como sorpresas. A ellos hay que sumarles a Guido Rodríguez, campeón en Qatar, Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Mateo Pellegrino y Matías Solulé.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella JUAN MUSSO - Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC FACUNDO CAMBESES - Racing Club SANTIAGO BELTRAN - River Plate AGUSTÍN GIAY - Palmeiras GONZALO MONTIEL - River Plate NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate MARCOS SENESI - Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica GERMÁN PEZZELLA - River Plate LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors ZAID ROMERO - Getafe CF FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA - River Plate NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS - Racing Club MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 LEANDRO PAREDES - Boca Juniors GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF ANÍBAL MORENO - River Plate MILTON DELGADO - Boca Juniors ALAN VARELA - FC Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA - Aston Villa VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI - Inter de Miami NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA - Boca Juniors NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ - AS Roma CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica SANTIAGO CASTRO - Bologna FC LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio















