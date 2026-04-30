Bombazo en Real Madrid: Valdano descartó a Scaloni y postuló a otro argentino como futuro DT
El ex delantero se refirió a los candidatos para sentarse en el banco del "Merengue" y sorprendió a todos con su particular elección.
Entre todas las posibilidades que se pueden barajar para un banco tan pesado como el del Real Madrid, Jorge Valdano eligió al menos esperado. Porque mientras muchos lo postulan a Lionel Scaloni luego de su participación con la Argentina en el Mundial 2026, el ex delantero tiene a otro candidato, que también argentino y está a cargo de una selección.
"Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver", expresó Valdano sobre José Mourinho, el actual DT del Benfica. Luego, explicó por qué no ve con buenos ojos tampoco a Jürgen Klopp, ex técnico de Liverpool: "Klopp necesita un año para hacer un equipo y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes".
Sobre la chance de Scaloni, Valdano marcó cuál es su deficiencia: "Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado".
Ante esto, postuló a otro argentino: Mauricio Pochettino, hoy DT de la selección de Estados Unidos. "Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado", apuntó.
Y otro de los que le gusta es Didier Deschamps, quien está al mando de Francia: "Estamos hablando de un entrenador que es campeón del mundo y puede convenirle al Madrid. Hay que recordar que aquí está Tchouaméni, Camavinga o Mbappé y es un entrenador que los conoce y ha gestionado bien".