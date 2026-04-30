Sufren Bielsa y Uruguay: De Arrascaeta se fracturó y está casi afuera del Mundial 2026

Las alarmas están a pleno en Uruguay y la preocupación embarga a Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026. Es que una de las grandes figuras de la "Celeste", Giorgian De Arrascaeta, se fracturó la clavícula derecha durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores y su recuperación lo dejaría al límite de cara a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

La lesión se produjo en el primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás el meciocampista. De hecho, el contacto no pareció grave, pero el jugador del "Mengao" cayó con todo el peso sobre su hombro. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor lo obligó a salir rápidamente y fue reemplazado por Jorge Carrascal.

Tras ser retirado con visibles gestos de dolor y evitando mover la zona afectada, fue trasladado a Instituto Médico Platense, donde los estudios ratificaron la fractura. Desde Flamengo informaron: "Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro junto con el resto de la delegación".

Lo cierto es que el tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que pone en serio riesgo su participación en el Mundial 2026. La evolución dependerá en gran parte de la cirugía a la que será sometido en las próximas horas. Con el debut de Uruguay previsto para el 15 de junio ante Arabia Saudita, los plazos juegan en contra: el margen es mínimo y cualquier contratiempo podría dejarlo afuera.

Así fue la lesión de Giorgian De Arrascaeta:

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE%u203C%uFE0F Esta es la jugada en la que De Arrascaeta sufre la FRACTURA de clavícula.



%u26A0%uFE0F El plazo de recuperación es de 6 a 12 SEMANAS, todo indica que SE PERDERÁ EL MUNDIAL.



Durísima baja para Uruguay. %u26D4%uFE0F



- @vitorsergio. pic.twitter.com/RXoxSnynu1 https://t.co/Cas3qYMq5C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026



