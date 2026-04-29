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SE EMPAREJÓ

Universidad Católica le ganó a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores y puso el grupo de Boca al rojo vivo

En el cierre de la fecha 3, Universidad Católica se impuso como visitante ante Barcelona de Guayaquil y le puso picante al Grupo D de la Copa Libertadores

EBalmaceda

Luego de una buena racha, Boca recibió un doble golpe en la Copa Libertadores 2026: perdió ayer frente a Cruzeiro y con el triunfazo 2-1 que la Universidad Católica se llevó ante Barcelona de Guayaquil, perdió su posición de privilegio en el Grupo D.

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Con un equipo local que tuvo otra floja actuación durante este miércoles, los Cruzados salieron decididos y pegaron por duplicado en pocos minutos.

Primero, Fernando Zampedri anotó el 1-0 a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que cinco minutos más tarde, Clemente Montes estiró la diferencia con una asistencia de Justo Giani.

Para el complemento, cuando el partido comenzó a pesar, los Canarios empezaron a aproximarse un poco más al arco rival, aunque no iban a encontrar el descuento sino hasta 11 minutos del final, momento en el que Milton Céliz se anotó en el marcador.

A raíz de la victoria del combinado trasandino, esta zona quedó con un triple empate de líderes con seis puntos, donde además están el Xeneize y el Cabuloso.

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La próxima semana, Barcelona volverá a ser local nada menos que ante Boca, en tanto que los dirigidos por Daniel Garnero oficiarán de anfitriones frente a los brasileños.

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