Universidad Católica le ganó a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores y puso el grupo de Boca al rojo vivo

Luego de una buena racha, Boca recibió un doble golpe en la Copa Libertadores 2026: perdió ayer frente a Cruzeiro y con el triunfazo 2-1 que la Universidad Católica se llevó ante Barcelona de Guayaquil, perdió su posición de privilegio en el Grupo D.

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Con un equipo local que tuvo otra floja actuación durante este miércoles, los Cruzados salieron decididos y pegaron por duplicado en pocos minutos.

Primero, Fernando Zampedri anotó el 1-0 a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que cinco minutos más tarde, Clemente Montes estiró la diferencia con una asistencia de Justo Giani.

¡LO HICISTE VOS, FERNANDO! Zampedri apareció en el momento justo y punteó la pelota para sentenciar el 1-0 de U. Católica sobre Barcelona SC.



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¡DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA ES GOL! Clemente Montes estuvo en el lugar perfecto y, de cabeza, marcó el 2-0 de U. Católica vs. Barcelona SC.



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Para el complemento, cuando el partido comenzó a pesar, los Canarios empezaron a aproximarse un poco más al arco rival, aunque no iban a encontrar el descuento sino hasta 11 minutos del final, momento en el que Milton Céliz se anotó en el marcador.

¡TESTAZO ARGENTINO PARA DESCONTAR! Milton Céliz la cruzó con un cabezazo y anotó el 1-2 de Barcelona SC vs. U. Católica.



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A raíz de la victoria del combinado trasandino, esta zona quedó con un triple empate de líderes con seis puntos, donde además están el Xeneize y el Cabuloso.

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La próxima semana, Barcelona volverá a ser local nada menos que ante Boca, en tanto que los dirigidos por Daniel Garnero oficiarán de anfitriones frente a los brasileños.