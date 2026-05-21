Universidad Católica recibe a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores: qué resultado le conviene a Boca

Tras el polémico empate que cosechó ante Cruzeiro el pasado martes, Boca no pudo encaminar la clasificación en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y debe esperar.

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Sin embargo, el panorama de incertidumbre que el Xeneize vive podría modificarse esta noche según lo que suceda en el duelo en el que la Universidad Católica reciba a Barcelona de Guayaquil.

Tanto es así que, si el elenco ecuatoriano se impone en San Carlos de Apoquindo, dejará al Xeneize con la chance de empatar con el conjunto chileno en la última fecha y obtener el pase a los octavos de final gracias al desempate olímpico.

Ahora bien, si los Cruzados vencen al equipo en el que milita Darío Benedetto, se mantendrá la ecuación que se mantiene a esta hora: el club de la ribera deberá ganar o ganar en la última jornada para pasar de fase.

Pero también, existe un escenario que parece díficil de suceder, pero no imposible: un triple empate en el segundo puesto.

Esta última posibilidad sucedería si Barcelona gana hoy y derrota a Cruzeiro en Brasil. Así pasaría a la cima de la zona con 9 puntos, mientras que si hay tablas en La Bombonera, Boca, el combinado trasandino y el Cabuloso. Concretamente, los de Claudio Úbeda se meterían por tener mayor cantidad de goles en todo el grupo.

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Cabe recordar que el duelo entre la U y los Canarios se disputará a partir de las 21:30 en el Claro Arena de Santiago.