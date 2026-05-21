Alerta en Brasil: a menos de un mes para el Mundial 2026, se confirmó la lesión de Neymar

Las luces de alarma se encienden, y con razón debido a su largo historia en la materia. La cuestión es que Rodrigo Zogaib, el médico de Santos, confirmó la lesión de Neymar que tiene alerta a la selección que dirige Carlo Ancelotti, a menos de un mes para que Brasil inicie su camino en el Mundial 2026.

"Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección", explicó el profesional, llevando algo de tranquilidad a pueblo verdeamarelo.

Aunque desde el entorno del jugador transmiten tranquilidad, Neymar deberá frenar la actividad durante los próximos días. El delantero presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha, una molestia que le impedirá entrenarse con normalidad durante al menos entre cinco y diez días.

De hecho, la noticia llegó apenas dos días después de que el atacante fuera incluido en la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio. Dos días después, el 13, Brasil debuta ante Marruecos.

Sobre la convocatoria de Neymar, según O Globo, Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la lista de 26 futbolistas pese a la lesión tras conversar personalmente con el jugador y revisar los estudios médicos.



