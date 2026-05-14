¡Hay Carlo Ancelotti para rato! Brasil le renovó su contrato hasta 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este jueves que Carlo Ancelotti seguirá al frente de la Verdeamarela hasta el Mundial 2030. La noticia, confirmando rumores de los últimos días, le otorga un respaldo absoluto al entrenador italiano para liderar el recambio generacional y la obsesión por ganar el hexacampeonato.

Carletto, que cumplió un año al mando del equipo, selló su vínculo por cuatro temporadas adicionales. En un video institucional, el ex estratega del Real Madrid y Milan se mostró entusiasmado por el desafío: "Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección de vuelta a la cima del mundo. Pero queremos más victorias y más tiempo de trabajo", sentenció en portugués.

Neymar se ilusiona con jugar el Mundial 2026: la tajante decisión de Ancelotti de incluirlo en la prelista de Brasil

Brasil %uD83E%uDD1D Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



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La apuesta por un técnico extranjero, algo inédito desde la época de Filpo Núñez en los años 60, parece haber renovado ilusiones tras los flojos pasos de Fernando Diniz y Dorival Júnior. Con 10 partidos dirigidos y un saldo de cinco victorias, el italiano ha logrado imponer su jerarquía pese a las turbulencias en las eliminatorias sudamericanas.

Para Messi, la Selección Argentina no es la favorita en el Mundial 2026: "otros llegan mejor..."

El primer gran examen de esta nueva etapa será el Mundial 2026, donde Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití. Sin embargo, la gran expectativa gira en torno a la lista de convocados que se dará a conocer este lunes, con la incógnita de si Neymar será parte de la nómina final para buscar el título que se les niega desde 2002.