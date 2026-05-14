Con varios jugadores del fútbol argentino, Néstor Lorenzo anunció la prelista de Colombia para el Mundial 2026

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, varios seleccionados ya dieron a conocer sus listas de buena fe, definitivas o preliminares. Hoy, el turno fue de Colombia.

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En conferencia de prensa, el entrenador del combinado cafetero, Néstor Lorenzo, anunció a los 55 futbolistas con chances de disputar la Copa del Mundo e incluyó varios nombres que militan en el fútbol argentino.

Concretamente, el DT argentino citó a Johan Romaña (San Lorenzo), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Edwin Cetré (Estudiantes de La Plata), Juan Fernando Quintero (River), Álvaro Montero (Vélez), Kevin Castaño (River), Santiago Arias (Independiente) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

Además, el estratega de 60 años hizo un balance del trabajo que se hizo y se mostró confiado de cara a la cita mundialista.

"Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta. Hicimos las cosas bien, la selección ilusionó a la gente. Es impresionante la fe del colombiano en la selección y yo quiero alimentar eso", destacó.

%uD83C%uDFA5 "Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4

%uD83D%uDD34 En vivo, aquí: https://t.co/uuymvgHVZY pic.twitter.com/JgRaNCtF4Z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026

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Cabe recordar que todos los combinados participantes tendrán tiempo hasta el próximo 30 de mayo para oficializar sus plantillas.