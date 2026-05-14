Juan Cruz Komar echó leña al fuego y apuntó contra Diego Milito y Rodolfo D'Onofrio por sus críticas a Rosario Central: "Han robado..."

Ya pasaron varias horas desde que Rosario Central derrotó a Racing y se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026, pero todavía sigue habiendo repercusiones sobre el arbitraje de Darío Herrera.

El vicepresidente primero de Racing también explotó contra el arbitraje ante Rosario Central: "El robo de ayer fue evidente"

En ese contexto, al igual que Ángel Di María, Juan Cruz Komar salió al cruce de las versiones sobre las ayudas al Canalla y apuntó contra Diego Milito, y también contra el exmandatario de River, Rodolfo D'Onofrio, quienes hicieron declaraciones en las últimas horas.

Mediante sus redes sociales, el zaguero central compiló varias jugadas en las que la Academia y el Millonario fueron favorecidos y lanzó un durísimo mensaje.

"¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?", lanzó en referencia a los dichos del Príncipe.

Por otra parte, mostró la patada de Javier Pinola a Martín Benítez en un duelo de Copa Libertadores e hizo alusión al pedido de "guardia alta" que hizo el antiguo dirigente del Millonario.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Juan Cruz Komar, jugador de Rosario Central, le tiró con todo a Racing y River en sus historias de Instagram, y recordó jugadas del pasado que beneficiaron a ambos clubes. pic.twitter.com/AdlW7R0VoL — %uD83E%uDD4A%uD835%uDD73 BARRAS DEL MUNDO %u26BD%uD83C%uDF7A (@Barras_LATAM) May 14, 2026

Racing estalló tras la caída ante Rosario Central y publicó un picante posteo sobre el arbitraje

"Y acá había que tener la guardia alta. No sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida", sentenció en su cuenta de Instagram.