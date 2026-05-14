Alerta en River: Ruberto volvió a sufrir una durísima lesión y se pierde lo que resta del año

Lo persiguen las lesiones, encima de las graves. Porque, una vez más, el mundo River recibió una triste noticia: Agustín Ruberto se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la misma lesión que había tenido en febrero de 2025, y estará, por lo menos, ocho meses fuera de las canchas.

En el entrenamiento del martes, el joven delantero sintió molestias en su rodilla izquierda y se realizó estudios que arrojaron este lamentable diagnóstico, por lo que deberá trasitar nuevamente por una larga y obligada inactividad.

Vale recordar que Ruberto ya había sufrido esta grave lesión a principios del 2025 con la Selección Argentina Sub 20 en pleno Sudamericano de la categoría frente a Uruguay. Un año después, en la derrota 4-1 ante Tigre en febrero de 2026, había vuelto a sumar minutos en Primera bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

En esta temporada llevaba disputados seis partidos, pero ya sabe que se perderá lo que resta del 2026 y recién podrá volver a estar disponible para el comienzo del próximo calendario. Primero deberá esperar que se desinflame su rodilla para poder ser intervenido quirúrgicamente y después comenzará una larga rehabilitación, la segunda en un año y medio.