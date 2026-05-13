River pegó, ligó, derrotó a Gimnasia de La Plata y es el último semifinalista del Torneo Apertura
En el último turno de los cuartos de final, River le ganó como local a Gimnasia de La Plata y se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026.
En el último turno de los cuartos de final, River derrotó 2-0 a Gimnasia de La Plata y se convirtió en el último semifinalista de los playoffs del Torneo Apertura 2026.
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Después de pasar con lo justo frente a San Lorenzo, el Millonario se vio un poco más firme en el Estadio Monumental y cumplió con el objetivo que tenía esta noche.
El equipo de Eduardo Coudet ganó en parte porque se plantó de una mejor manera, porque abrió el partido antes de que los minutos pasaran y el nerviosismo aflore y porque también al Lobo le faltó la lucidez y la suerte en el último toque cuando tuvo las situaciones.
De hecho, cuando le llegaron, el conjunto de Núñez contó con las buenas respuestas de un Santiago Beltrán que, a cada minuto, aleja más el mote de promesa y se afianza como titular indiscutido.
Respecto al último encuentro, River mejoró y, pese a las dudas y los vaivenes en los últimos tiempos, quedó a un paso de la definición. Sin embargo, ahora deberá medirse contra un hueso duro de roer como lo es Rosario Central. ¿Le dará la nafta?
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Beltrán salvó a River
Gol de River
Beltrán volvió a responder y Gimnasia no pudo empatar
Driussi convirtió, pero en offside
Gol de River
Gimnasia tuvo el descuento