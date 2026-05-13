River pegó, ligó, derrotó a Gimnasia de La Plata y es el último semifinalista del Torneo Apertura

En el último turno de los cuartos de final, River derrotó 2-0 a Gimnasia de La Plata y se convirtió en el último semifinalista de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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Después de pasar con lo justo frente a San Lorenzo, el Millonario se vio un poco más firme en el Estadio Monumental y cumplió con el objetivo que tenía esta noche.

El equipo de Eduardo Coudet ganó en parte porque se plantó de una mejor manera, porque abrió el partido antes de que los minutos pasaran y el nerviosismo aflore y porque también al Lobo le faltó la lucidez y la suerte en el último toque cuando tuvo las situaciones.

De hecho, cuando le llegaron, el conjunto de Núñez contó con las buenas respuestas de un Santiago Beltrán que, a cada minuto, aleja más el mote de promesa y se afianza como titular indiscutido.

Respecto al último encuentro, River mejoró y, pese a las dudas y los vaivenes en los últimos tiempos, quedó a un paso de la definición. Sin embargo, ahora deberá medirse contra un hueso duro de roer como lo es Rosario Central. ¿Le dará la nafta?

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Beltrán salvó a River

¡APARECIÓ BELTRÁN!



El arquero de River evitó el primero de Gimnasia %uD83E%uDDE4



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Gol de River

DRIUSSI HIZO UN GOLAZO Y PUSO EL 1-0 DE RIVER ANTE GIMNASIA %u26AA%uD83D%uDD34#LPFxTNTSports



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Beltrán volvió a responder y Gimnasia no pudo empatar

OTRA VEZ ENORME BELTRÁN PARA SALVAR A RIVER ANTE GIMNASIA %uD83E%uDDE4#LPFxTNTSports



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Driussi convirtió, pero en offside

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Gol de River

MARTÍNEZ QUARTA LA EMPEZÓ Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE RIVER CONTRA GIMNASIA %u26BD%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB#LPFxTNTSports



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Gimnasia tuvo el descuento