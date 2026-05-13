Fue campeón del mundo con la Selección Argentina y sacó chapa de cara al Mundial 2026: "Somos candidatos..."

A menos de un mes para el inicio, la expectativa por lo que la Selección Argentina pueda hacer en el Mundial 2026 es altísima.

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Si bien Lionel Messi aseguró hace algunos días que hay algunos equipos que llegan mejor que la Albiceleste, otro campeón del mundo en Qatar 2022 sacó pecho.

Se trata de Exequiel Palacios, quien en una entrevista aseguró que la Scaloneta es favorita para quedarse con la Copa del Mundo.

"Nosotros, siempre, pase lo que pase, somos candidatos. Nos hemos ganado el respeto por nuestro Mundial pasado y mantenemos la ilusión", sentenció.

En esa línea, y en diálogo con La Nación, el volante de Bayer Leverkusen enumeró las razones para justificar su postura.

"Primero, porque somos Argentina y nos ganamos el respeto en todos lados. Somos los últimos campeones. Pero sabemos que con esa chapa no alcanza, hoy todos nos quieren ganar y muchas selecciones están muy fuertes. Sabemos que tenemos un gran plantel, muy buenos jugadores y tenemos al mejor del mundo con nosotros. Vamos a dar pelea hasta el final", explicó.

Por otra parte, consultado sobre los otros candidatos, el surgido en River ponderó a España e hizo una declaración respecto a la frustrada Finalissima.

"España está muy bien, en un gran proceso, con muy buenos jugadores. Son los campeones de Europa y tienen un gran plantel. Tanto para mí, como para cualquiera de mis compañeros de la Argentina, era un partido que queríamos jugar", sostuvo.

Además, sobre lo personal, Palacios indicó que llegará a la competencia con un buen estado físico y "otra cabeza", respecto al torneo que se disputó hace cuatro años.

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"Este Mundial me agarra con otra cabeza, otra plenitud. Estoy muy bien, sano y en forma", concluyó el mediocampista de 27 años.