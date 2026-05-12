Estalló la interna entre las esposas de la Selección Argentina por un supuesto acuerdo íntimo de un futbolista con su pareja: "Mala influencia..."

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, donde el equipo capitaneado por Lionel Messi buscará defender el título de campeón, habría estallado una verdadera interna entre las esposas de la Selección Argentina. Según una explosiva versión, el motivo sería un acuerdo de fidelidad entre un futbolista y su pareja, que habría despertado preocupación por el comportamiento de sus maridos.

Se trataría de Leandro Paredes, actual capitán de Boca Juniors, y su mujer, Camila Galante. La información fue proporcionada por Santiago Riva Roy en "El ejército de Lam" (Bondi Live), quien reveló todos los detalles de este culebrón en vísperas de la Copa del Mundo.

La pareja de Leandro Paredes y Camila Galante tendrían un acuerdo que molestaría mucho a las esposas de la Selección Argentina.

"Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas", señaló Riva Roy, quien infirió que en la pareja de Paredes y Camila existe un acuerdo abierto para vincularse con otras personas.

El arreglo matrimonial, que es asunto privado, llegó a oídos de las esposas de los otros futbolistas del seleccionado argentino, generando un revuelo interno por no ser bien recibido. "Infiel no es, porque su esposa lo acepta y tienen un acuerdo", remarcó el panelista.

"No quieren que jueguen con sus maridos. Lo notan en cualquiera, sienten que es una mala influencia para el plantel. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en (Leandro) Paredes, y sienten que está muy de joda", cerró Riva Roy al aire.