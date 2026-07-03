Messi llegó a los 20 goles en Mundiales e igualó en 16avos los 7 tantos que hizo en Qatar 2022

Lionel Messi volvió a marcar la diferencia. En el partido de 16avos de final ante Cabo Verde, el capitán de la Selección argentina anotó el 1-0 y llegó a su séptimo gol en el Mundial 2026, un registro que lo consolida como el máximo artillero del certamen a los 39 años.

El gol llegó a los 28 minutos, tras un pase largo de Lisandro Martínez desde la mitad de la cancha que encontró a Messi de espaldas a Diney Borges. Un control y una definición por encima de Vozinha bastaron para el desahorro, luego de dos intentos previos sin fortuna.

Con esta conquista, el rosarino alcanzó los 20 goles en Mundiales, sumando tantos en Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1), Qatar 2022 (7) y esta edición 2026 (7), la única ausencia goleadora fue en Sudáfrica 2010. La cifra le permitió superar al alemán Miroslav Klose, que había marcado 16 goles entre 2002 y 2014, y ubicarse como el máximo goleador histórico de la competencia.

Un Mundial también de récords de presencia

Este partido significó, además, la 30ª presentación de Messi en Copas del Mundo, ampliando su marca como el futbolista con más participaciones en la historia del torneo. Lo siguen Cristiano Ronaldo con 26, Lothar Matthäus con 25, Klose con 24 y Paolo Maldini con 23.

La pelea por la Bota de Oro

En la carrera por el título de goleador de esta edición, Messi lidera con 7 tantos, escoltado por Kylian Mbappé, que acumula 6. Más atrás aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. El récord de Just Fontaine, con 13 goles en el Mundial de 1958, continúa como una marca inalcanzada.