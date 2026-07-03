Alemania echó a Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial 2026 y buscará sacar a Klopp de sus vacaciones

Alemania atraviesa una crisis sin precedentes que se agudizó con la prematura eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay.

A raíz de ello, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) despidió hoy a Julian Nagelsmann tras casi tres años en la dirección técnica.

"Mi prioridad absoluta siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merece una oportunidad de empezar de nuevo con bases diferentes", sostuvo el entrenador de 38 años, que recibirá alrededor de siete millones de euros de indemnización.

Esas bases diferentes parecen tener un horizonte claro para la cúpula del fútbol germano, que ya apunta a un reemplazante con experiencia y espalda: Jürgen Klopp.

Luego de nueve años exigentes en Liverpool, Kloppo decidió, a mediados de 2024, parar la pelota y tomarse un año sabático que culminó a los seis meses cuando asumió como director global de deportes en el grupo Red Bull.

Ahora, el hombre de la gran sonrisa aparece como el candidato natural para sacar a Die Mannschaft de un pozo en el que cayó tras alzar la Copa del Mundo en 2014, conquista a la que le siguieron dos grandes decepciones: no superó la fase de grupos en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Lo importante es que el director técnico que irrumpió en la escena con sus éxitos en Borussia Dortmund hace casi 15 años tiene ganas de volver a pararse al costado de la cancha, con lo cual las negociaciones no deberían presentar inconvenientes.

Por lo pronto, y en caso de finalmente asumir la responsabilidad, Klopp será el líder de una reconstrucción que apuntará a competir de la mejor manera de cara a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.