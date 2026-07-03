El invicto que la Selección argentina defiende ante rivales africanos en los Mundiales

La Selección argentina llega al cruce con Cabo Verde con un historial que la respalda: en ocho presentaciones ante equipos africanos en Mundiales, el balance es de siete victorias y una sola derrota, con 14 goles a favor y 6 en contra.

El primer antecedente quedó grabado como uno de los golpes más duros en la historia albiceleste: la caída 0-1 ante Camerún en el partido inaugural de Italia 1990, en el estadio San Siro de Milán. Aquel equipo, campeón vigente y conducido por Diego Armando Maradona, sufrió el gol de François Omam-Biyik en una de las sorpresas más recordadas de los Mundiales.

La racha perfecta ante Nigeria

Tras aquel tropiezo, Argentina no volvió a perder frente a selecciones africanas. El rival más repetido fue Nigeria, al que enfrentó cinco veces y venció en todas: 2-1 en Estados Unidos 1994 con un doblete de Claudio Paul Caniggia -en el último Mundial de Maradona con la camiseta argentina-; 1-0 en Corea-Japón 2002 con gol de Gabriel Batistuta; 1-0 en Sudáfrica 2010, dirigida por Maradona, con cabezazo de Gabriel Heinze; 3-2 en Brasil 2014, con dos goles de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo; y 2-1 en Rusia 2018, con tantos de Messi y Rojo, en una noche clave para la clasificación a octavos.

El otro antecedente fue ante Costa de Marfil en Alemania 2006: triunfo 2-1 en el debut, con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, frente a un equipo que tenía a Didier Drogba como figura. El más reciente se dio en este propio Mundial 2026, cuando la Scaloneta goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, con un triplete de Messi.

El historial completo

Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún. Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria (Caniggia x2). Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria (Batistuta). Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil (Crespo y Saviola). Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria (Heinze). Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria (Messi x2 y Rojo). Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria (Messi y Rojo). Mundial 2026: Argentina 3-0 Argelia (Messi x3).

Con este antecedente, la Selección llega al partido ante Cabo Verde con una clara supremacía histórica frente a representantes africanos en Mundiales: desde 1990 hasta acá, ganó los siete cruces posteriores a la derrota ante Camerún.