Portugal le ganó a Croacia sobre la hora y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Portugal venció a Croacia 2 a 1 en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Los lusos avanzaron a la próxima fase donde se enfrentarán ante España.

Los croatas arrancaron arriba en el marcador gracias al gol de Ivan Perisic a pocos minutos de arrancar el complemento. Los dirigidos por Roberto Martínez reaccionaron y empezaron la remontada.

A los 22 del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo plasmó de penal el empate en el cotejo disputado en Toronto. Tras el 1 a 1 parcial, el encuentro se volvió de ida y vuelta y ambos equipos contaron con varios aproximaciones.

En tiempo de descuento, Portugal selló la clasificación a partir de un centro milimétrico de Rafael Leão que encontró la cabeza de Gonçalo Ramos, que selló el 2-1 final.

Por su parte, en el final del encuentro los croatas lograron empatar el partido gracias a la arremetida de Joško Gvardiol, pero el árbitro anuló el tanto por una posición adelantada de Pasalic.

El próximo encuentro de Portugal será contra España en los Octavos de Final del Mundial 2026. El encuentro se jugará el lunes 6 de julio a las 16:00 hs en el estadio Dallas.