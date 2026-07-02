La estremecedora predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026: incidentes, enfermedades y una Argentina "con muy buena suerte"

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, las predicciones sobre el futuro de las selecciones siguen generando repercusión. En la previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, Mhoni Vidente volvió a referirse al equipo de Lionel Scaloni y dejó un pronóstico que ilusionó a los hinchas.

"Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte", afirmó la astróloga durante una de sus habituales transmisiones, donde ubicó a la Albiceleste entre los grandes candidatos a pelear por el título. Además, destacó el presente de México y Colombia, a los que definió como las revelaciones del campeonato, y también pronosticó buenos resultados para España, Portugal e Inglaterra.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026.

Más allá de lo futbolístico, Mhoni Vidente lanzó una serie de advertencias sobre el desarrollo del Mundial. En materia de seguridad, sostuvo que podrían registrarse incidentes en ciudades como Houston, Chicago y Miami, por lo que consideró que deberían reforzarse los controles.

También habló sobre una posible mayor circulación de enfermedades durante la Copa del Mundo y mencionó virus como el ébola, el hantavirus y el rotavirus, aunque sus dichos forman parte de sus predicciones personales y no cuentan con respaldo de organismos sanitarios.