¡Juega Argentina! Las predicciones de Mhoni Vidente para la Selección en el Mundial 2026

A pocas horas de que la Selección Argentina haga su debut en el Mundial 2026, crece la expectativa no solo por el presente del equipo, sino también por lo que podría ocurrir en el avance del campeonato. En ese contexto, distintas predicciones comenzaron a circular en las redes sociales y una de las que más repercusión generó fue la de Mhoni Vidente.

La reconocida astróloga compartió su visión sobre el futuro de la Albiceleste en la Copa del Mundo y sorprendió al ubicarla entre las selecciones con mayores posibilidades de llegar lejos en el torneo. Sus declaraciones rápidamente despertaron el interés de los fanáticos, que siguen con atención cada pronóstico relacionado con el equipo campeón del mundo.

Según sostuvo, hay tres equipos que llegan mejor posicionados al campeonato. En ese grupo incluyó a la Argentina, España y Portugal, selecciones que, a su entender, cuentan con las condiciones necesarias para convertirse en protagonistas del torneo destacando que "no tiene dudas" de que suceda. Así, consideró que estos equipos atraviesan un presente favorable y que, si mantienen su nivel actual, podrían convertirse en los principales protagonistas de la competencia.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026 y la Selección Argentina

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas argentinos, ya que la vidente había ganado notoriedad durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 por algunos pronósticos vinculados al desarrollo del torneo. Por ese motivo, cada una de sus nuevas predicciones suele generar repercusión en redes sociales.

Entre los equipos mencionados, Portugal fue el equipo que recibió los comentarios más positivos de su parte. Según explicó, ve a la selección europea atravesando un momento especialmente fuerte y considera que cuenta con factores que podrían jugar a su favor de cara al certamen que se disputará el próximo año.

Además de referirse a los posibles candidatos al título, también hizo una advertencia relacionada con el desarrollo del torneo. En su visión, algunas ciudades anfitrionas de Estados Unidos como Houston, Chicago y Miami podrían enfrentar situaciones complejas en materia de seguridad durante el torneo, por lo que recomendó prestar atención a esos escenarios mientras avanza la organización de la competencia.