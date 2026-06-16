Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina se enfreta hoy martes, desde las 22 en el estadio Kansas City, a Argelia por la fecha 1 del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será Campbell-Kirk Kawana-Waugh y el árbitro de reserva Isaac Trevis. Además, Tomasz Kwiatkowski estará al mando del VAR y el neerlandés Dennis Higler del AVAR y Mohammed Obaid Khadim asistente de VAR.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni comienza con la defensa del título conseguido en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con Lionel Messi como máxima figura, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez como bandera y con la sangre joven de Nicolás Paz y Valentín Barco, buscará quedarse con la gloria máxima.

En cuánto al once, la única baja confirmada es la de Nicolás Tagliafico. Todavía Scaloni no definió si Facundo Medina o Lisandro Martínez jugarán por el lateral izquierdo del Lyon.

Argelia, que vuelve a disputar un Mundial tras perderse los de 2018 y 2022, tiene como máxima figura a Riyad Mahrez. Vienen de un gran rendimiento en los dos amistosos frente a Países Bajos con victoria por 1 a 0 y con Bolivia, a la que golearon por 4 a 0.

La mala noticia para los comandados por Vladimir Petkovic pasa por Ramy Bensebaini, defensor que milita en el Borussia Dortmund, quien se pierde este duelo por una lesión en su tobillo izquierdo.

Probables formaciones de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovi

Cómo ver en vivo Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

18hs Los Ángeles (EEUU)

19hs Ciudad de México (México)

20hs Bogotá (Colombia)

21hs Miami (Estados Unidos)

21hs Miami (Estados Unidos) 22hs Buenos Aires, (Argentina)

3 hs miércoles Madrid (España)

El partido entre lapor elserá televisado por laAdemás, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de



