Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PALABRA AUTORIZADA

Otamendi palpitó la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

Nicolás Otamendi, defensor de River Plate, hizo referencia además de lo que significa disputar su última Copa del Mundo y de la renovación que hay en la Selección Argentina.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Nicolás Otamendi brindó hoy lunes una conferencia de prensa antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, mañana martes desde las 22 frente a Argelia por el Grupo F.

"Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial, el día a día, mis compañeros, es una linda competición. Es mi cuarto mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad", afirmó el experimentado defensor.

"Lo venimos preparando desde Buenos Aires, trabajamos para competir. Tenemos que tener la humildad para afrontar esta competición. Llegamos bien, estamos dando un máximo porque sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo. Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave", agregó el central flamante refuerzo de River Plate.

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", agregó con respecto a la renovación que hubo en La Scaloneta. 

Lo que significó ganar el Mundial 2026

  • Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba. 
Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Nicolás Otamendi