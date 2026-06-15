Otamendi palpitó la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

Nicolás Otamendi brindó hoy lunes una conferencia de prensa antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, mañana martes desde las 22 frente a Argelia por el Grupo F.

"Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial, el día a día, mis compañeros, es una linda competición. Es mi cuarto mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad", afirmó el experimentado defensor.

"Lo venimos preparando desde Buenos Aires, trabajamos para competir. Tenemos que tener la humildad para afrontar esta competición. Llegamos bien, estamos dando un máximo porque sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo. Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave", agregó el central flamante refuerzo de River Plate.

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", agregó con respecto a la renovación que hubo en La Scaloneta.

Lo que significó ganar el Mundial 2026