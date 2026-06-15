Hincha "yanqui" pensó que Messi iba a jugar para Estados Unidos por estar en Inter Miami

Estados Unidos comenzó el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4-1 frente a Paraguay, pero una situación ocurrida fuera de la cancha terminó robándose buena parte de la atención en las redes sociales.

¿Se lo querían robar?

Es que un hincha estadounidense se volvió viral tras revelar que creía que Lionel Messi jugaba para la selección de Estados Unidos. Su razonamiento era simple: como el capitán argentino es parte del Inter Miami, pensó que también integraba el combinado nacional norteamericano.

"Esperá, ¿dónde está Messi?", preguntó impactado el joven. "¿Messi no juega para nosotros?", siguió, y lanzó: "¿No es jugador de Estados Unidos porque juega en Inter Miami?".

Finalmente, y tras algunas risas de los presentes que tampoco podían creer la reacción de su amigo, este se quebró ante semejante decepción, ya que solamente quería al 10 en sus filas.

La escena se viralizó en cuestión de minutos y generó miles de comentarios en redes sociales, donde usuarios de distintos países reaccionaron con humor ante el desconocimiento del aficionado.