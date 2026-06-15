Insólito: Túnez echó a su técnico en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene a su primera víctima. Se trata de Sabri Lamouchi, quien fue despedido tras el triste debut de Túnez en la Copa del Mundo, que cayó goleado por Suecia por 5 a 1 en el debut de ambos en el Grupo F.



Las Águilas de Cartago quedaron muy expuestas en su presentación, y la Federación Tunecina tomó cartas en el asunto y una llamativa drástica decisión en plena fase de grupo.

%uD83C%uDDF9%uD83C%uDDF3%uD83D%uDCAC After Tunisia's heavy 5-1 defeat to Sweden, head coach Sabri Lamouchi did not hide his frustration:



%uD83D%uDDE3%uFE0F "We need to be more aware. We cannot keep making mistakes that are obvious and easy to avoid. At this level, such errors are unforgivable."



A tough statement following a... pic.twitter.com/IlqXpVLsJg — Algeria Gate -English (@algatedzEng) June 15, 2026



Lamouchi aseguró que la abultada derrota se debió a los errores individuales y no hizo una autocrítica a su planteo, lo que terminó derivando en su salida.



No es la primera vez que Túnez toma una determinación en un momento un tanto extraño. Como antecedente está lo que sucedió en el Mundial Francia 1998, en donde Henryk Kasperczak fue cesado después de perder los dos primeros partidos de la fase de grupos, ante Inglaterra y Colombia.

Ahora el seleccionado africano deberá reorganizarse rápidamente antes de la segunda fecha, en la que enfrentará a Japón, con la obligación de ganar para soñar con pasar de fase.