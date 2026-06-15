España vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo





España comienza hoy lunes a mostrar su valía frente a Cabo Verde, en el Estadio Atlanta, por el Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será Adham Makhadmeh de Jordania, mientras que el estaounidense Joe Dickerson estará a cargo del VAR, en tanto que la televisación en vivo será a través de DSports.

El seleccionado dirigido por Luis De La Fuente llega como una de los grandes candidatos tras haber salido campeón de Europa y por tener un grupo nutrido de jugadores en gran nivel. Lleva un invicto de 30 partidos, siendo su última derrota allá por marzo de 2024 en los 90 minutos, aunque perdió contra Portugal por penales la final de la Nations League.

Cabo Verde, guiados por Bubista, intentarán hacerle fuerza a un equipo de elite con sus armas, la garra y la velocidad. Encadenan dos victorias consecutivas, tras los triunfos en los amistosos ante Serbia e Islas Bermudas.

Los africanos, comandados técnicamente por Bubista, encadenan dos victorias consecutivas -Serbia e Islas Bermudas- y van en busca de dar el primer golpe en un duelo clave si quiere tener chances de clasificar para las llaves eliminatorias, en un grupo que comparte con dos equipos competitivos como Uruguay y Arabia Saudita.

Probables formaciones de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 país por país

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena.Luis de la Fuente.Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa.Pedro Leitão Brito (