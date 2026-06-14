Ecuador mereció más, pero cayó sobre la hora ante Costa de Marfil en su debut

La Selección de Ecuador arrancó con el pie izquierdo su participación en el Mundial 2026 al perder 1-0 frente a Costa de Marfil en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue superior durante buena parte del encuentro y contó con varias chances claras para abrir el marcador, aunque la falta de eficacia le terminó pasando factura. John Yeboah y Alan Minda estrellaron sus remates en el travesaño durante el primer tiempo, mientras que Enner Valencia también se encontró con el palo apenas comenzado el complemento.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Costa de Marfil golpeó en el momento justo. A los 44 minutos del segundo tiempo, Amad Diallo recibió en el borde del área y sacó un remate preciso que venció a Hernán Galíndez para decretar el 1-0 definitivo.

Con este resultado, los africanos sumaron tres puntos en el Grupo E, mientras que Ecuador quedó sin unidades y obligado a recuperarse en la próxima jornada.

El equipo sudamericano volverá a jugar el sábado 20 de junio a las 21 frente a Curazao, mientras que Costa de Marfil se medirá con Alemania desde las 17.