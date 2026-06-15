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MERCADO DE PASES

Boca hizo una oferta formal por Romaña: la reacción de San Lorenzo

Boca Juniors quiere a Jhohan Romaña y en San Lorenzo de Almagro dudan por el costo político de venderle un titular a un rival de toda la vida.

Juan Riera
Juan Riera
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Rodolfo Arruabarrena le exigió a Juan Román Riquelme un central aguerrido y es por eso que Boca Juniors hizo una oferta formal por Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo de Almagro.

En las últimas horas el presidente del Xeneize levantó el teléfono hablar con el entorno del central colombiano y no sólo recibió una respuesta positiva, sino que además le manifestaron, supuestamente, que el futbolista no tiene ninguna intención de renovar con el Ciclón.

Si bien Gustavo Álvarez lo quiere retener y el flamante mandamás cuervo Marcelo Culotta, lo considera clave, la realidad es que Romaña quiere buscar nuevos horizontes para su carrera y si bien no extenderá su vínculo, tampoco se quiere ir en malos términos sin dejarle nada al club.

El dilema en Boedo pasa por venderle a un titular a Boca y el lío político que eso podría generarle un mal innecesario. Juan Ramírez y Malcom Braida, entre otros, se fueron por debajo de la cláusula de rescisión y generaron lío interno.

Jhohan Romaña tiene contrato con San Lorenzo de Almagro hasta el 31 de diciembre de 2026 y su valor de mercado es de 6 millones de euros según Transfermarkt.

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