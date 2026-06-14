La FIA sancionó a Franco Colapinto y pasa del puesto 8 al 10 en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

El Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 terminó con ambos pilotos de Alpine dentro de los primeros puestos, pero la alegría duró poco por una sanción a Franco Colapinto, que había finalizado en el octavo lugar.

El argentino fue investigado por la FIA y fue citado a declarar por una presunta infracción durante la carrera. Según el documento que emitieron los comisarios, el piloto habría violado el "artículo B1.8.4 a" del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

El aviso expresa: "Presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38". Por lo tanto, Colapinto y un representante de Alpine fueron a brindar explicaciones sobre lo sucedido.

Los comisarios determinaron que, "si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente". Además, los comisarios reconocen que "el piloto reaccionó a la bandera amarilla", pero no consideran que dicha reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, "se impone una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable".

A través de esta sanción de 10 segundos, Liam Lawson, quien terminó 9°, terminó ocupando el octavo lugar. Y ya que Arvid Linblad finalizó 10° a 8.207s, Colapinto quedará en el décimo puesto y sumará solo un punto.