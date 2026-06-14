Franco Colapinto quedó octavo y Hamilton volvió a ganar una carrera en la Fórmula 1

Franco Colapinto concretó una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar octavo y sumar cuatro puntos para el campeonato. Sin embargo, el piloto argentino estaría siendo investigado por una presunta infracción bajo banderas amarillas, en una jornada donde Alpine, que había tenido un discreto arranque de fin de semana, terminó sacando provecho de la abrasiva degradación de neumáticos que sufrieron todos los equipos en el Circuit de Catalunya.

La remontada de Colapinto

El joven de 23 años había concretado una sublime largada en la que escaló dos lugares para ubicarse 11° con neumáticos blandos, según contó Infobae. La gran degradación de las gomas lo obligó luego a una parada temprana, y en el giro 20 desde el box le ordenaron dejar pasar a su compañero Gasly, pese a que Colapinto expresó su disgusto por la decisión.

A pesar de ese contratiempo, el argentino revirtió la situación con una parada perfecta en boxes en la vuelta 35, que le permitió consumar un undercut a Liam Lawson (Racing Bulls). El Virtual Safety Car que salió por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) terminó de acomodar el resultado para Alpine, que sumó puntos importantes para el Campeonato de Constructores gracias a los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

El batacazo histórico de Hamilton

Lewis Hamilton se quedó con su primer triunfo al volante de Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, en una carrera donde una estrategia diferente y el VSC resultaron determinantes para su festejo. Antonelli había dado un golpe en pista al superar a su compañero, pero su Mercedes se rompió de inmediato y le hizo perder terreno en la pelea por el título.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Austria, que se disputará del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10:00, hora argentina.