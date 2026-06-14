Australia dio el golpe y venció 2-0 a Turquía con dos golazos en el Mundial 2026

Australia protagonizó en Vancouver una de las sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach bajo los tres palos y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Aunque Turquía dominó la posesión con un 72% frente al 28% australiano, y duplicó los remates al arco (ocho contra cuatro), no pudo traducir esa superioridad en el marcador. Los australianos, dirigidos por Tony Popovic, llegaban como teóricos aspirantes al tercer puesto del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y de una Turquía rodeada de expectativas por el talento de Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu.

Un contragolpe que rompió el cero

Los dirigidos por Popovic ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y la espera del contragolpe. La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio dentro del área y obligó a Beach a realizar una gran tapada.

Apenas unos segundos después llegó la respuesta australiana: un rápido contraataque le permitió a Irankunda superar a dos defensores turcos, quedar cara a cara con el arquero Ugurcan Çakir y definir con precisión para el 1-0. El gol no modificó el guion del partido: Turquía cerró la primera parte con el 69% de la posesión, pero siguió chocando contra una defensa muy ordenada y un Beach inspirado.

El golpe definitivo de Metcalfe

Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó la sentencia. En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal del área y conectó un remate raso que sorprendió a Çakir junto al primer palo para el 2-0 definitivo.

Los turcos insistieron hasta el final con remates de media distancia y centros laterales: Çalhanoglu estuvo cerca de marcar de tiro libre y Güler siguió cambiando de posición en busca del balón, pero Australia resistió sin grandes sobresaltos. El resultado deja a los Socceroos con tres puntos, igualados en lo más alto del Grupo D con Estados Unidos, mientras que Turquía queda obligada a reaccionar el viernes ante Paraguay.