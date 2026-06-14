La mirada femenina sobre Argentina en el Mundial: cábalas, recuerdos y el sueño de volver a festejar

Cada vez falta menos. Y se nota. El Mundial de Fútbol ya arrancó, pero en apenas un par de días será el turno del debut de Argentina contra Argelia. A miles de kilómetros de Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del certamen y sede de la concentración y los primeros encuentros del equipo nacional, un país entero está pendiente de lo que ocurre con Lionel Messi y compañía. En ese marco, Crónica recopiló distintos testimonios de cómo se vive la previa del arranque de la defensa del título conseguido en Qatar.

"Me apasiona el Mundial", aseguró Estefanía Romero, directora del jardín inclusivo "Virgen del Cerro", ubicado en Lomas de Zamora. Luego, la joven docente le dio un marco socio educativo al evento deportivo y agregó: "Tengo muchas ganas de que empiece y hacer actividades con los nenes. Me gusta mucho cuando juega la Selección".

"Es una ceremonia ver los partidos", consideró Yésica Ávalos, vecina de San Fernando y quien también reveló que el torneo que reúne a las mejores selecciones del mundo es su momento de mayor fanatismo futbolero. "El sentimiento es distinto con Argentina que cuando juega tu club. Es algo completamente diferente", opinó.

La participación de la Selección Argentina en un nuevo Mundial, según la mirada de las mujeres.

Por ese vibrar inédito que tiene lugar cada cuatro años (esta vez tres y medio porque Qatar se jugó a fin de año y no en junio-julio), las cábalas, o mejor dicho las costumbres, emergen como un mandamiento religioso. Al respecto, Yésica detalló: "En mi familia el primer partido lo miramos separados y si ganamos empezamos a verlo juntos. Usamos todas las cábalas. En 2022 funcionó y nos fuimos hasta el Obelisco para festejar".

El evento suele venir de la mano con las emociones más fuertes, como recordar a los que partieron de esta vida. "Este Mundial será muy diferente. Es el primero que veré sin mi papá porque se me fue hace dos años. Va a ser raro", contó Karina, vecina de Villa Urquiza. En coincidencia con este sentir, Ávalos enfatizó: "Un Mundial también motoriza emociones encontradas por los que no están. Pero los que estamos les tratamos de enseñar a los chicos que es algo inexplicable, ya que es una de las pocas veces que somos del mismo equipo todos".

Más allá de toda pasión, recuerdos y fanatismo, el interés y la participación activa de la mujer en el fútbol no solo tiene lugar en períodos mundialistas, como ocurría en otras épocas, sino que también emerge diariamente en los clubes como consecuencia de otras tantas reivindicaciones adquiridas.

Maia Moreira es presidenta del Departamento de Género y Diversidad del club Lanús.

Maia Moreira, presidenta del Departamento de Género y Diversidad de Lanús, señaló: "Mi club me dio identidad. Vivo en el barrio y salgo de mi casa y veo la cancha. En mi caso vivo el Mundial como cualquier varón, pero se pone el foco en nosotras porque tenemos mayor visibilidad en el fútbol. Esto permite cuestionar el rol de las mujeres en la vida y en el deporte. Ganamos nuestro espacio de la misma forma que hemos conseguido nuestros derechos en los últimos tiempos, mediante la lucha".

Argentina llega como campeón al máximo certamen de fútbol después de 36 años. En aquel entonces, solamente era cuestión de chicos anhelar tener la figurita de Diego Maradona e intentar imitarlo en el potrero del barrio. Pero a nada del partido inaugural, las nenas también quieren la estampa del astro argentino, rol que ahora cumple Messi, y juegan al mismo deporte que anteriormente era considerado exclusivo de varones porque un grupo de aventureras comenzó a derribar ese mito muy poco después del Mundial de Italia.