Furor por "Paco", el ajolote que predice resultados del Mundial 2026: ya pegó dos y va por todo

La Copa del Mundo 2026 tiene a su personaje más inesperado y tierno en el centro de la escena internacional. Se trata del pequeño Paco, el ajolote, que transformó por completo los pronósticos deportivos en un verdadero suceso que mantiene en vilo a millones de hinchas del fútbol tras acertar con precisión absoluta su primer vaticinio.

El carismático animalito anticipó con total seguridad el triunfo de México ante Sudáfrica en el partido inaugural disputado el pasado jueves 11 de junio de 2026. Ante este acierto inmediato, la expectativa colectiva escaló con rapidez masiva y posicionó a este espécimen como una tendencia global imparable.

Qué muestra el nuevo video del momento

Las imágenes registradas en el estanque acuático artificial muestran al animal nadando con tranquilidad absoluta frente a dos insignias plásticas que representan a los seleccionados que se cruzarán próximamente en el campo de juego. Tras inspeccionar el terreno por unos instantes, la criatura se inclinó con decisión hacia el sector correspondiente a Japón, decretando su firme veredicto para el enfrentamiento de este domingo 14 de junio.

La filmación compartida originalmente por la cuenta de usuarios "PajaritoTimes" desató una inmediata oleada de optimismo en el territorio asiático.

¿Por qué se volvió viral el pronóstico?

El brutal impacto de este fenómeno digital responde de forma directa a la imperiosa necesidad de mística y cábalas que caracteriza a los simpatizantes del deporte rey durante cada cita ecuménica. La asombrosa efectividad exhibida en el debut generó comparaciones automáticas con el legendario Pulpo Paul, el recordado molusco de Alemania que alcanzó el estrellato total en el torneo de Sudáfrica 2010.

En aquella oportunidad histórica, el famoso invertebrado adivinó múltiples resultados trascendentales, incluyendo la icónica final donde el combinado de España conquistó su primera estrella frente al cuadro neerlandés. Ahora, una década después, el carismático espécimen mexicano asume ese ansiado rol de oráculo futbolístico para ganarse el corazón del público internacional.

El decisivo partido de este domingo determinará si el infalible pronosticador logra estirar su racha positiva en el torneo más importante del futbol. Millones de miradas atentas seguirán minuciosamente cada movimiento dentro del acuario para comprobar si nace definitivamente el nuevo mito viviente de la Copa del Mundo 2026.