Mundial 2026: encontraron un cuerpo cerca del centro de entrenamiento de Irán y el plantel tuvo que irse

La previa del debut de Irán en el Mundial 2026 quedó marcada por un hecho conmocionante. Un cadáver con signos de violencia fue encontrado dentro de un auto abandonado frente al complejo donde entrena el seleccionado en la ciudad mexicana de Tijuana.

El descubrimiento activó un amplio operativo policial y obligó al plantel iraní a abandonar el predio. Según medios locales, las autoridades llegaron al lugar después de que personal de seguridad detectara un fuerte olor en las inmediaciones del estadio Caliente, donde practica el plantel.

Durante una recorrida de control en los alrededores del complejo, el personal encontró el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición dentro del bául de una camioneta Toyota gris con patente de Estados Unidos, específicamente del estado de California.

La noticia llegó rápidamente al plantel iraní. Tras completar el entrenamiento, los futbolistas volvieron al hotel donde se alojan, ubicado a pocos metros del lugar del hallazgo, visiblemente preocupados por la situación.

Según las primeras hipótesis, la víctima, envuelta en una bolsa negra, presentaba lesiones compatibles con un hecho violento, por lo que la investigación quedó orientada hacia un posible homicidio.

El escalofriante hallazgo motivó un intenso operativo policial en la zona del centro de entrenamiento de la selección iraní (Imagen: AFP).

Hasta ahora, las autoridades no difundieron la identidad de la persona fallecida ni informaron sobre sospechosos o detenciones vinculadas al caso.

Pese al impacto que generó el episodio y una vez que terminó el operativo policial, la selección de Irán pudo continuar con su preparación de cara al debut en el Mundial 2026, que empezó el jueves con la apertura y el partido inaugural de México versus Sudáfrica.

Por qué Irán eligió concentrarse en México durante el Mundial 2026

Irán pondrá primera en el Mundial 2026 este lunes 15 cuando enfrente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego tendrá dos compromisos clave en el Grupo G: Bélgica, el 21 de junio, y Egipto, el 27.

Aunque la Copa del Mundo se disputa en estadios de México, Estados Unidos y Canadá, la selección iraní decidió instalar su centro de operaciones en la ciudad mexicana de Tijuana, una elección que estuvo marcada por cuestiones políticas y diplomáticas.

La selección de Irán descartó a Estados Unidos como país para concentrar y realizar los entrenamientos del Mundial 2026 (Archivo).

La federación iraní descartó establecerse en territorio estadounidense debido a las tensiones que mantiene desde hace años con ese país. Por ese motivo, optó por concentrar al plantel en México y organizar desde ahí toda su participación en el torneo.

Esta decisión también implica un desafío extra. Para disputar cada uno de sus partidos, los jugadores tendrán que viajar en avión hacia las distintas sedes y volver a Tijuana una vez que terminen los encuentros, una exigencia logística que podría generar un mayor desgaste físico en comparación con otras selecciones.