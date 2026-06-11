"No sea boludo": acamparon para conseguir figuritas del Mundial y desataron la furia de los vecinos

El furor por las figuritas del álbum del Mundial 2026 llegó a un punto insólito. Con el temor de quedarse sin ejemplares, fanáticos se pusieron una carpa frente a un distribuidor para asegurarse la compra, pero la situación despertó la bronca de los vecinos de la cuadra.

La escena se viralizó en X (antes Twitter), donde un hombre compartió una foto de la carpa junto con los mensajes que los vecinos pegaron en paredes y portones para expresar su malestar.

"Gente acampando desde hoy a la tarde para conseguir al día siguiente figuritas del Mundial en el distribuidor y vecinos hinchados los huevos por la gente haciendo cola todo el día. Insólito todo", escribió el usuario "WalterLinovich".

Además de una carpa instalada sobre la vereda, las imágenes muestran a dos personas sentadas unos metros más adelante, apoyadas contra una pared. Todo indica que también formaban parte de la fila organizada para conseguir las codiciadas figuritas.

El malestar de los vecinos quedó reflejado en los carteles colocados en paredes, portones y entradas de viviendas. Uno de los mensajes advertía: "No ocupar la cochera. Entienda, no sea bol...". Otro pedía: "No ocupe la entrada de mi casa", mientras que un tercero agregaba: "Sonría, lo estamos filmando".

La bronca de los vecinos por quienes acamparon por las figuritas del Mundial (X/@WalterLinovich).

Entre los reclamos también apareció un mensaje mucho más contundente: "No vendo figuritas. Me chupa un h.... las figuritas".

La situación se explica por la alta demanda y la escasez de stock que afecta a numerosos kioscos. Ante la dificultad para conseguir sobres, cada reposición genera largas filas de compradores que buscan asegurarse las figuritas antes de que vuelvan a agotarse.

La reacción de los vecinos ante el acampe (X/@WalterLinovich).

La colección más grande de la historia

El álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 se convirtió en el más extenso de todos los tiempos, impulsado por el nuevo formato del certamen y el aumento en la cantidad de selecciones participantes.

A diferencia de las ediciones anteriores, cada sobre contiene siete figuritas en lugar de cinco. Su precio ronda los $2.000 por paquete.

Para completar la colección se necesitan 980 figuritas distribuidas en 112 páginas. El álbum reúne a las 48 selecciones clasificadas y destina espacio para 18 futbolistas por equipo, además del escudo y la foto grupal de cada plantel.