Compró una caja con figuritas del Mundial 2026 y descubrió que fue víctima de una absurda estafa

Un hombre fue víctima de una estafa inédita en la ciudad de Lima, en Perú, luego de haber comprado una caja cerrada de figuritas para completar el álbum del Mundial y rápidamente causó furor en las redes sociales.

El coleccionista habría adquirido un producto oficial a una verdadera "ganga" de mercado con el que podía acceder a 104 sobres, sin embargo, al llegar a su domicilio se enteró de que había sido un engaño.

Al abrir la caja, con las expectativas de qué jugadores les podrían tocar en los empaques, que contienen 7 figuritas cada uno, descubrió que el interior estaba completo de sobres pero de té de anís.

Con el impactante hallazgo, el hombre aseguró que "esto no va a quedar así" y que va a tener la oportunidad de "encontrarlo" al vendedor ambulante que le dio la caja troquelada como si fueran stickers para el álbum.

La reacción en las redes sociales

El video que publicó la víctima de la insólita estafa se replicó en varias oportunidades en perfiles de redes sociales como X, TikTok e Instagram, y los usuarios mostraron su indignación, se burlaron del hombre y felicitaron al vendedor por "la creatividad".

Uno de los internautas se lamentó porque le tocaron "todas repetidas" en la flamante caja de figuritas, mientras que otro de los usuarios aseguró que "el bajo precio debía ser una señal de alerta".

"En Panini se están matando de risa", remarcó otra de las personas que se chocó con el video en las redes sociales. La indignación por el accionar del vendedor recorrió varios países de Latinoamérica.

Cuánto cuestan las figuritas del mundial

Desde la empresa Panini, distribuidora de los álbumes y figuritas del Mundial 2026, confirmaron que el precio oficial de cada uno de los sobres de figuritas es de $2.000, y que a diferencia de mundiales anteriores contienen 7 figuritas en vez de 5.

El cambio en la cantidad de cromos se debe a que en este mundial participarán 48 selecciones, por lo que el álbum será el más grande la historia con 112 páginas y un total de 980 figuritas.