El Gobierno lanzó una guía con consejos para los argentinos que viajen al Mundial

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el Gobierno nacional difundió una guía con recomendaciones clave para los hinchas que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para seguir a la Selección argentina.

El documento, elaborado por la Cancillería, reúne información sobre requisitos de ingreso, asistencia consular, seguridad, alojamiento, transporte y cómo actuar ante emergencias, apuntando tanto a los fanáticos que van a alentar al equipo de Lionel Messi como a turistas y trabajadores.

Requisitos de ingreso y atención médica en Estados Unidos

Debido a que el seleccionado jugará sus partidos de la fase de grupos y eventuales cruces eliminatorios en suelo estadounidense, gran parte del informe se centra en ese país.

La Cancillería recordó que es obligatorio contar con pasaporte argentino vigente y visa estadounidense, además de recomendar la presentación de pasajes de ida y vuelta, comprobantes de solvencia económica y la contratación de un seguro médico de amplia cobertura.

Para casos de emergencias, se indicó que se debe llamar al 911, mientras que para problemas de salud leves o moderados se aconsejó asistir a los "Urgent Care", centros de atención rápida con costos inferiores a los de un hospital.

Asimismo, se advirtió que algunos medicamentos autorizados en la Argentina pueden no estar permitidos o comercializarse de forma distinta allá.

Prevención de estafas y alquiler de vehículos

El hospedaje y la movilidad son puntos centrales de la guía para evitar fraudes.

Las autoridades sugirieron conservar los comprobantes de reserva, utilizar plataformas seguras y "evitar transferencias bancarias directas a particulares", sin realizar pagos por fuera de los sistemas oficiales de las aplicaciones.

En cuanto al transporte terrestre, el informe aclaró que se puede conducir con la licencia argentina vigente y en formato físico, aunque consideró oportuno tramitar el Permiso Internacional de Conducir (IDP).

A su vez, instó a revisar las reglas locales debido a que cada estado posee sus propias normativas de tránsito.

Normas de conducta y acceso a los estadios

La guía enfatizó el respeto a las leyes de convivencia locales, advirtiendo que está prohibido consumir alcohol en la vía pública o dentro de los vehículos, y que la edad mínima para su consumo es de 21 años.

También recomendó evitar discusiones, recordando que en varios estados la portación de armas es legal bajo ciertas condiciones.

Finalmente, respecto a los partidos, se remarcó que las entradas deben exhibirse exclusivamente de forma digital desde el celular.

El documento concluyó con un aviso estricto: "comprar tickets por canales no oficiales puede provocar la invalidez del ingreso", detallando además que no se aceptarán capturas de pantalla ni códigos QR impresos.