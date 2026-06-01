Mundial 2026: cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos
Faltan tan solo 10 días para el comienzo de una nueva Copa del Mundo, que será la más extensa y con mayor cantidad de equipos de la historia.
A prepararse, se viene una maratón de partidos. Es que el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se pondrá en marcha en solo 10 días y la primera fecha de la fase de grupos contará con encuentros más que atractivos.
El partido inaugural entre México y Sudáfrica será una reedición de aquel que puso en marcha la edición del 2010, que finalizó 1-1 y que es recordado por el histórico baile de los jugadores sudafricanos cuando abrieron el marcador.
Otro de los encuentros que llamará la atención de los fanáticos del fútbol será aquel del sábado 13 en el que se enfrenten Brasil y Marruecos, dos selecciones que son candidatas a dar pelea, mientras que solo un día después Países Bajos se medirá con Japón.
La Selección Argentina, por su parte, debutará el martes 16 frente a Argelia, un rival que podría presentarle varias complicaciones a los dirigidos por Lionel Scaloni, últimos campeones del mundo y uno de los grandes candidatos a pelear por la corona.
Cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos:
Jueves 11 de junio:
- México - Sudáfrica a las 16
- Corea del Sur - República Checa a las 23
Viernes 12 de junio:
- Canadá - Bosnia y Herzegovina a las 16
- Estados Unidos - Paraguay a las 22
Sábado 13 de junio:
- Qatar - Suiza a las 16
- Brasil - Marruecos a las 19
- Haití - Escocia a las 22
Domingo 14 de junio:
- Australia - Turquía a la una de la madrugada
- Alemania - Curazao a las 14
- Países Bajos - Japón a las 17
- Costa de Marfil - Ecuador a las 20 Suecia - Túnez a las 23
Lunes 15 de junio:
- España - Cabo Verde a las 13
- Bélgica - Egipto a las 16
- Arabia Saudita - Uruguay a las 19
- Irán - Nueva Zelanda a las 22
Martes 16 de junio:
- Francia - Senegal a las 16
- Irak - Noruega a las 19
- Argentina - Argelia a las 22
Miércoles 17 de junio:
- Austria - Jordania a la una de la madrugada
- Portugal - República Democrática del Congo a las 14
- Inglaterra - Croacia a las 17
- Ghana - Panamá a las 20
- Uzbekistán - Colombia a las 23