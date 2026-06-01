Quién es Tim Payne, "el futbolista menos conocido" del mundo que ahora es famoso gracias a un argentino

Hasta hace unos días, Tim Payne era un futbolista prácticamente desconocido para gran parte del mundo. Sin embargo, la movida de un argentino dio vuelta su historia: en cuestión de horas, el jugador neozelandés ganó millones de seguidores y se volvió un fenómeno en redes sociales.

Este defensor de 32 años, que juega en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, tenía menos de 5 mil seguidores en Instagram antes de que su nombre ganara relevancia. Sus publicaciones sumaban unos pocos cientos de "Me gusta" y comentarios escasos.

Todo empezó a cambiar con una curiosa propuesta del creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en TikTok e Instagram como "El Scarso", quien se propuso encontrar al futbolista "menos conocido" del Mundial de FIFA 2026 y convertirlo en uno de los más populares.

A través de un video, el influencer invitó a sus seguidores a llenar las redes sociales de Payne con mensajes de apoyo, seguir su cuenta y comentar sus publicaciones de cara al evento y torneo deportivo más importante del año.

La respuesta de la comunidad fue inmediata y descomunal: el futbolista pasó de tener apenas 4.715 seguidores a acumular 3,9 millones en Instagram, incluso por encima de la cuenta oficial de los All Blacks, la mítica selección de rugby de su país, que junta 2,8 millones.

Las publicaciones viejas y nuevas de Payne se llenaron de mensajes de apoyo y bromas de los usuarios. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "Te sigo desde la cuna", "Mi madre me dio la vida, Payne las ganas de vivirla", "Vamos fenómeno" y "No entiendo cómo vivía antes sin Tim Payne en mi vida".

La reacción de Tim Payne

Lejos de ignorar lo que estaba pasando en sus redes sociales, el jugador decidió sumarse a la iniciativa. El defensor neozelandés publicó un video en el que se mostró sorprendido por la repercusión, pero también agradecido por el apoyo.

"Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación. ¡Aprecio el cariño! Gracias, hermano. Primero quiero darles un enorme agradecimiento, sobre todo a vos, Valen. Han sido 48 horas bastante locas, por decir lo menos", expresó.

La repercusión fue tan grande que los seguidores incluso le dedicaron una cumbia. Bautizada como "No Payne, no gain", el tema juega con la popular frase en inglés "no pain, no gain" y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La ocurrencia también llegó a Michelle Peters, pareja del futbolista, quien reaccionó con humor: "Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios! Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso ya me tiene a mí. Gracias por adoptarlo y darle tanto amor".

Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que es furor en redes sociales.

Esta "broma" de internet trascendió rápidamente las redes sociales. Mientras Nueva Zelanda disputa amistosos en Estados Unidos de cara al Mundial 2026, la imagen de Payne empezó a aparecer en distintas promociones vinculadas a la selección.

Uno de los casos más llamativos tuvo lugar en el estadio del Inter Miami, que usó al defensor para promocionar el amistoso frente a Haití. La decisión no pasó desapercibida: hoy Payne se convirtió en uno de los futbolistas con mayor repercusión en redes sociales.

¿Quién es Tim Payne?

Más allá de su inesperada fama en redes sociales, Payne cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol profesional. Debutó en 2010 en las divisiones juveniles del Auckland City y, desde entonces, construyó una carrera que ya supera los 15 años.

A lo largo de ese recorrido tuvo experiencias en el exterior, entre ellas un paso por el Blackburn Rovers de Inglaterra y otro por la MLS Next Pro de Estados Unidos. Actualmente juega en el Wellington Phoenix, uno de los equipos más importantes de Nueva Zelanda.

El fenómeno alrededor de Tim Payne llegó incluso a Google.

El defensor, que puede desempeñarse como lateral derecho, marcador central o volante, también es una pieza habitual de la selección neozelandesa, con más de 50 partidos internacionales disputados.

Según el sitio especializado Transfermarkt, Payne tiene contrato con Wellington Phoenix hasta 2028 y un valor de mercado estimado en 350.000 euros.

Ahora tiene por delante el desafío más importante de su carrera cuando dispute el Mundial 2026, y va a llegar acompañado por una multitud de seguidores que, hasta hace apenas unos días, ni siquiera sabía quién era.