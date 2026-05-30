Compró dos hamburguesas por delivery, abrió el pedido y no pudo creer lo que encontró: "La próxima lean bien"

Una joven compartió en redes sociales una situación insólita que vivió después de pedir dos hamburguesas por delivery y recibir un pedido muy distinto al que esperaba. La situación generó una gran cantidad de comentarios y reacciones entre los usuarios.

"Pedimos dos hamburguesas que supuestamente eran esto y nos llegaron dos medallones porque, según el de atención al cliente, en su comanda le saltaba '2 extra carne' y en la aplicación la vendían como hamburguesas con extra carne", explicó la joven a través de X.

La publicación fue realizada desde su cuenta "361colo" y rápidamente tomó fuerza en la plataforma, donde alcanzó más de 87 mil "me gusta" y superó los 15 millones de visualizaciones.

En las imágenes que acompañan el posteo se ve la hamburguesa que habían pedido originalmente, completa y con todos sus ingredientes. Sin embargo, lo que recibieron fueron solo dos medallones de carne, sin pan ni aderezos.

Ante la situación, la usuaria se comunicó con la empresa a través de WhatsApp para hacer el reclamo, pero la respuesta que obtuvo terminó por aumentar su enojo.

La chica compartió su bronca en redes sociales (X/@361colo).

La respuesta de la hamburguesería que desató más enojo

La chica le envió a la empresa la misma imagen que había publicado en redes sociales para explicar lo ocurrido. "Llegó esto", escribió al iniciar la conversación.

La respuesta del local no tardó en llegar y sorprendió por el tono. "Para que te lleguen dos panes, tenés que comprar una clásica", le contestaron desde la hamburguesería, según el chat compartido por la usuaria.

La hamburguesa que creyó que había pedido (X/@361colo).

La clienta intentó aclarar la situación y preguntó: "Entiendo, pero, ¿por qué hay una foto de una hamburguesa si es solo un medallón?". Sin embargo, la explicación no terminó de conformarla.

Desde el comercio insistieron con su postura y le ofrecieron una compensación: "Si querés te hacemos un 50% de descuento en el próximo pedido. El error fue tuyo".

Ya molesta por la respuesta, la joven cerró la conversación con ironía: "El error fue mío, que por ver la foto de una hamburguesa pensaba que estaba comparando una hamburguesa". A lo que la empresa respondió: "Dale, la próxima lean bien".

Las "hamburguesas" que llegaron (X/@361colo).

La situación no tardó en generar una ola de comentarios en X, donde muchos usuarios expresaron sorpresa, enojo y también humor por lo que pasó.

"Ah, mirá vos. Ahora venden hamburguesas para armar en casa", escribió un usuario, en tono irónico, al comentar el insólito pedido.

Entre las respuestas también aparecieron comparaciones con otras comidas y situaciones similares. "Es como comprar una pizza y que te manden la salsa en una bolsita", señaló otro internauta.

La situación generó una ola de reacciones (Captura X).

En la misma línea, hubo quienes apuntaron contra la confusión del producto y bromearon con la situación: "La próxima lee bien si estás comprando una hamburguesa o una carne en caja, por favor", comentaron.

Otro, en clara referencia a Los Simpson, escribió: "No soy una hamburguesa, soy un monstruo".