Pidió una torta del Hombre Araña para su hijo y quedó descolocada con lo que llegó: "Parece chiste"

Una mujer quiso sorprender a su hijo con una torta temática del Hombre Araña para su cumpleaños, pero el resultado final la dejó desconcertada. La imagen del pedido generó todo tipo de reacciones en redes por lo insólito del diseño.

El producto fue compartido en TikTok por la usuaria "mariannylozada". Según mostró, esperaba recibir un pastel parecido a la imagen de referencia que había enviado, pero el resultado terminó siendo muy distinto.

"La torta que pedí para el cumpleaños de mi hijo / lo que me hicieron", escribió la mujer junto a un video que compara la imagen de referencia -con un diseño prolijo y bien detallado- con el producto final.

En la descripción del video, la mujer volvió a mostrar su decepción por el resultado del pedido. "Parece chiste, pero es anécdota", escribió con humor, antes de agregar: "Esto solo me pasa a mí y al Pato Lucas".

Video: así es la insólita torta de cumpleaños





La torta viral del Hombre Araña generó una ola de comentarios en TikTok

La publicación acumuló reacciones en TikTok rápidamente, donde decenas de usuarios bromearon sobre la enorme diferencia entre ambas tortas. Otros, en cambio, cuestionaron el trabajo realizado.

"Te la acepto si te la regaló un familiar, pero me parece que quien elaboró ese pastel aún no está preparada para vender", comentó una usuaria en la publicación del video viral.

"Aún no lo supero, se pasó"; "Por eso yo no hago lo que no sé"; "Me traen eso y se la llevo", fueron otras de las respuestas que aparecieron en la publicación.

Así fue la torta del Hombre Araña que le llegó a la mujer (TikTok/@mariannylozada).

Las comparaciones entre productos encargados por internet y los resultados reales suelen volverse tendencia en redes sociales, especialmente cuando se trata de tortas, ropa o decoraciones que terminan siendo muy distintas a las imágenes de referencia.

En este caso, además, otro video compartido por la chica muestra que el pequeño cumpleañero es fanático del Hombre Araña, por lo que la decepción por el resultado habría sido compartida.

El clip superó las 22 mil visualizaciones y se sumó a la larga lista de pedidos virales que sorprendieron en redes por no parecerse en nada a lo esperado.



