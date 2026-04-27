Recibió un millón de pesos por error, los devolvió y recibió un insólito agradecimiento: "Durante 10 años..."

Un hombre recibió por error una transferencia de un millón de pesos y, en lugar de quedarse con el dinero, decidió devolverlo a la mujer que había realizado la operación. Como forma de agradecimiento, ella tuvo una reacción increíble.

El hecho ocurrió en San Luis. La protagonista de la historia es dueña de una pastelería, y tenía enviarle el dinero a una inmobiliaria, pero se equivocó de alias y la plata terminó en la cuenta de un desconocido.

Al advertir lo sucedido, intentó ubicar al titular de la cuenta para poder recuperar el monto lo antes posible, pero, para su sorpresa, el hombre devolvió el dinero a los pocos minutos. Lo particular del caso es que no se conocen, con lo cual la respuesta la sorprendió de manera positiva.

"Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera. Transferí un dinero, demasiado dinero, a un alias que no era. Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria y me contestan de que el dinero no estaba en la cuenta que ellos me habían enviado", contó la mujer en redes.

Y siguió: "En la desesperación, obviamente, empecé a buscar a esta persona con la cual nunca me pude contactar. Para mi asombro, en 20 minutos me encuentro con la devolución del dinero de esta persona, que no conozco".

A partir de ese momento, la mujer inició una búsqueda para dar con el hombre que tuvo el gesto solidario, con la intención de conocerlo personalmente y agradecerle por una actitud que no es habitual hoy en día.

En cuanto al gesto de agradecimiento, la dueña de la pastelería había anticipado que decidió retribuir lo ocurrido con un regalo especial. En ese sentido, expresó: "Decidí regalarle, por el gesto que tuvo, una torta por año durante 10 años".

Finalmente, la mujer confirmó que logró dar con el hombre gracias a la difusión del caso en redes sociales y aseguró que ya están en contacto. También agradeció a quienes colaboraron para encontrarlo.

La publicación superó el millón de visualizaciones y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El caso despertó una gran cantidad de comentarios, con opiniones que destacaron tanto la honestidad del hombre como el particular modo de agradecimiento de la mujer.