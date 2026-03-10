"Banoffee" casero: Cómo preparar el clásico postre inglés con pocos ingredientes

El "banoffee pie" es uno de esos postres que parecen sofisticados pero en realidad son bastante simples de hacer en casa. La combinación de banana fresca, dulce de leche y crema batida sobre una base crocante de galletitas crea un equilibrio perfecto entre textura, dulzor y frescura. Por eso se convirtió en un clásico en mesas dulces, cumpleaños y reuniones familiares.

Este postre nació en Inglaterra en los años 70 y su nombre surge de la unión de dos palabras clave de la receta: banana + toffee. En muchos países el toffee se reemplaza por dulce de leche, lo que hace que la versión latinoamericana, especialmente la argentina, sea todavía más irresistible.

Si te gustan los postres cremosos, fáciles y con sabor bien casero, esta banoffee pie es una apuesta segura. No requiere horno en su versión más rápida y se arma en pocos pasos, ideal cuando querés preparar algo especial sin pasar horas en la cocina.

El origen del banoffee pie y cómo se convirtió en uno de los postres más famosos del mundo

El banoffee pie fue creado en 1971 en Inglaterra, en el restaurante The Hungry Monk, por el chef Ian Dowding y el dueño Nigel Mackenzie. Ellos buscaban mejorar una receta estadounidense que llevaba toffee y crema, y decidieron sumar bananas. El resultado fue tan exitoso que el postre rápidamente se volvió famoso en todo el Reino Unido.

Con el tiempo la receta viajó por el mundo y cada país la adaptó a sus ingredientes. En Argentina, por ejemplo, el dulce de leche reemplaza al toffee, logrando una versión más cremosa y con un sabor que combina perfecto con la banana.

Hoy el banoffee es un clásico de cafeterías y restaurantes, pero también es una de las tartas dulces más fáciles de hacer en casa.

Ingredientes simples que juntos crean un postre espectacular

Para una tarta de 22-24 centímetros vas a necesitar:

Para la base

200 g de galletitas tipo María o Digestive

100 g de manteca derretida





400 g de dulce de leche repostero

3 bananas maduras pero firmes

250 ml de crema de leche bien fría

2 cucharadas de azúcar impalpable





Para decorar (opcional)

Chocolate rallado o cacao amargo

Rulos de chocolate

Un poco de dulce de leche extra

El banoffee permite otras versiones con cambios interesantes como agregar chocolate derretido o usar galletitas de chocolate.

Paso a paso para lograr un banoffee cremoso, firme y con sabor irresistible

1. Preparar la base crocante

Triturá las galletitas hasta lograr un polvo fino. Podés hacerlo con procesadora o colocándolas en una bolsa y aplastándolas con un palo de amasar.

Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida hasta obtener una pasta húmeda.

2. Formar la base de la tarta

Volcá la mezcla en un molde desmontable y presioná bien con el dorso de una cuchara o con un vaso para que quede compacta.

Llevá el molde a la heladera durante 20 a 30 minutos para que la base se endurezca y mantenga la forma.

3. Agregar el dulce de leche

Una vez fría la base, distribuí el dulce de leche de manera pareja. Si está muy firme podés suavizarlo mezclándolo un poco antes.

Este paso es clave porque el dulce de leche funciona como una capa cremosa que sostiene las bananas.

4. Colocar las bananas

Pelá las bananas y cortalas en rodajas de aproximadamente medio centímetro.

Acomodalas sobre el dulce de leche cubriendo toda la superficie. Lo ideal es que formen una capa pareja.

5. Batir la crema

En un bowl frío, batí la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que tenga punto chantilly suave : firme pero todavía cremosa.

No la batas de más para evitar que se corte.

6. Terminar el banoffee

Distribuí la crema batida sobre las bananas con espátula o manga pastelera.

Para finalizar, espolvoreá cacao amargo, chocolate rallado o agregá rulos de chocolate por encima.

Llevá la tarta a la heladera al menos una hora antes de servir para que todos los sabores se integren.

Tips para el postre fácil que siempre queda bien

El banoffee es uno de esos postres que nunca falla: es fácil, rápido y combina sabores que a casi todo el mundo le encantan. La mezcla de base crocante, dulce de leche, banana fresca y crema logra un resultado equilibrado que queda perfecto tanto para una comida familiar como para una ocasión especial.

Si querés probar otras versiones, podés sumar algunos cambios interesantes. Por ejemplo, agregar chocolate derretido sobre la base, usar galletitas de chocolate, o perfumar la crema con un toque de café o vainilla. Incluso hay versiones con merengue en lugar de crema o con una capa fina de ganache de chocolate.



