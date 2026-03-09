Bizcochuelo esponjoso en licuadora: ¿Cómo hacer una torta casera suave, alta y deliciosa en pocos pasos?

El bizcochuelo esponjoso en licuadora es una de esas recetas salvadoras que todos deberían tener a mano. Permite preparar una torta casera suave y liviana en pocos minutos, sin batidora y con ingredientes simples que casi siempre están en la cocina. Ideal para una merienda improvisada, un cumpleaños o para acompañar unos mates.

Aunque el bizcochuelo es una preparación clásica de la pastelería europea que con el tiempo se volvió muy popular en América Latina, hoy existen versiones mucho más prácticas que simplifican el proceso sin perder el resultado final. La versión hecha en licuadora se volvió tendencia justamente por eso: rapidez, comodidad y un resultado increíble.

Si alguna vez pensaste que hacer un buen bizcochuelo era complicado, esta receta te va a demostrar lo contrario. Con algunos trucos simples vas a lograr una miga aireada, húmeda y bien alta, perfecta para comer sola o usar como base de tortas rellenas.

Como se mencionó, el bizcochuelo tradicional tiene raíces en la repostería europea, especialmente en España e Italia, donde se preparaban masas livianas a base de huevos batidos y azúcar. Con el tiempo, la receta fue adaptándose en distintos países y se transformó en la base de muchas tortas clásicas.

En la cocina moderna aparecieron versiones más simples que permiten lograr un resultado parecido sin necesidad de técnicas complejas de batido. Así nació el bizcochuelo en licuadora, una variante práctica que mezcla los ingredientes líquidos rápidamente y reduce mucho el tiempo de preparación.

El secreto para que salga bien es respetar el orden de los ingredientes y no sobrebatir la harina, para que la masa mantenga aire y el bizcochuelo crezca parejo en el horno.

Ingredientes

Para un molde de 22 a 24 cm vas a necesitar:

3 huevos 1 taza de azúcar

1 taza de leche

Media taza de aceite neutro (girasol o maíz)

2 tazas de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Manteca y harina para el molde

Paso a paso detallado para lograr un bizcochuelo bien esponjoso

1. Preparar el molde y el horno

Antes de empezar con la mezcla, prendé el horno a 180 °C para que esté bien caliente al momento de hornear. Enmantecá un molde y espolvorealo con un poco de harina para evitar que el bizcochuelo se pegue.

2. Licuar los ingredientes líquidos

Colocá en la licuadora los huevos, el azúcar, la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Licuá durante aproximadamente 30 a 40 segundos, hasta que la mezcla quede homogénea y ligeramente espumosa.

Este paso ayuda a integrar bien el azúcar y a incorporar aire, lo que contribuye a que el bizcochuelo quede más liviano.

3. Incorporar la harina sin perder aire

Pasá la mezcla a un bowl amplio y agregá las dos tazas de harina leudante de a poco. Integrá con una espátula o batidor de mano usando movimientos suaves y envolventes.

Es importante no batir demasiado en este punto, porque eso puede hacer que el bizcochuelo quede más pesado.

4. Volcar la mezcla en el molde

Una vez que la masa esté bien integrada y sin grumos, volcala en el molde previamente preparado. Si querés, podés golpear suavemente el molde contra la mesada para eliminar burbujas grandes de aire.

5. Hornear hasta que esté dorado y bien cocido

Llevá el molde al horno y cociná durante 35 a 40 minutos aproximadamente. Para saber si está listo, pinchá el centro con un palillo o cuchillo: si sale limpio, el bizcochuelo ya está.

6. Dejar enfriar antes de desmoldar

Retirá del horno y dejá enfriar unos 10 a 15 minutos antes de desmoldar. Esto evita que se rompa y ayuda a que la miga se asiente.

Tips para otras versiones

Este bizcochuelo esponjoso en licuadora es una receta ideal para tener siempre a mano. Se prepara rápido, no ensucia casi nada y da un resultado excelente incluso si no tenés mucha experiencia en repostería.

Además, podés adaptarlo fácilmente para darle otros sabores:

Agregar ralladura de limón o naranja para una versión más fresca.

Sumar 2 cucharadas de cacao a la harina para hacer un bizcochuelo de chocolate.

Incorporar chips de chocolate o nueces picadas a la masa antes de hornear.

Cortarlo al medio y rellenarlo con dulce de leche, crema o mermelada.

Un último consejo: si querés que quede todavía más húmedo, podés pincelar el bizcochuelo ya frío con un almíbar suave de azúcar y vainilla.



