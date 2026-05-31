Receta de "hachis parmentier": ¿Cómo hacer el pastel de papa francés que destaca por su gratinado perfecto?

El pastel de papa tiene versiones en distintas partes del mundo y una de las más famosas es el "hachis parmentier" francés. Con carne, puré de papas y una cubierta gratinada irresistible, esta preparación se convirtió en un clásico de la cocina casera por su sabor y su facilidad para reunir a toda la familia alrededor de la mesa.

Aunque nació hace muchos años, esta receta aun es una de las más elegidas de la cocina europea por su combinación de ingredientes simples y mucho sabor. Gracias a sus capas de carne y puré de papas gratinado, logra una mezcla equilibrada entre una comida abundante y casera.

Receta de hachis parmentier, el pastel de papa francés que conquista al mundo





Receta de hachis parmentier, el pastel de papa francés que conquista al mundo

Ingredientes

800 gramos de papas

500 gramos de carne picada vacuna

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

100 ml de vino tinto (opcional)

50 gramos de manteca

100 ml de leche

80 gramos de queso rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Preparación

-Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas hasta que estén tiernas. Escurrirlas y hacer un puré junto con la manteca, la leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

-Mientras tanto, picar la cebolla y el ajo. Rehogarlos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén transparentes.

-Incorporar la carne picada y cocinar hasta que se dore. Agregar el vino tinto y dejar que el alcohol se evapore. Condimentar con sal y pimienta.

-En una fuente apta para horno, distribuir toda la carne formando una capa uniforme. Cubrir con el puré de papas y alisar la superficie con una cuchara.

-Espolvorear el queso rallado por encima para lograr el clásico gratinado francés. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 20 minutos o hasta que la superficie esté bien dorada. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que las capas se asienten y los sabores se integren mejor.