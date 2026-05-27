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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
PRÁCTICA Y SALUDABLE

Pollo con espinacas a la crema "fit": la receta proteica y ligera ideal para llevar al trabajo

Una versión renovada del clásico plato hogareño que elimina los excesos de grasa y aporta proteínas de alto valor biológico. Una preparación rápida, nutritiva y perfecta para el menú de viandas semanal.

Dayra, Arellano

Esta alternativa saludable sustituye la crema de leche y la manteca por queso crema para reducir calorías sin perder la untuosidad clásica.

La combinación de pechuga de pollo y espinacas frescas aporta proteínas magras, fibra y minerales en una cocción rápida de solo 15 minutos, consolidando un plato estratégico para las viandas semanales de quienes buscan mantener su masa muscular o controlar su peso.

Ingredientes necesarios para la preparación

  • 300 gramos de pechuga de pollo.
  • 200 gramos de espinacas frescas.
  • 1 cebolla blanca.
  • 50 mililitros de vino blanco o caldo de pollo.
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 cucharadita de manteca.
  • 1 cucharada de mostaza.
  • 1 cucharada de queso crema para untar.
  • 3 cucharadas de leche entera.
  • Sal y pimienta negra al gusto.

La sustitución de la crema tradicional por queso crema para untar permite lograr una textura untuosa y ligera en la sartén sin sumar grasas innecesarias.
La sustitución de la crema tradicional por queso crema para untar permite lograr una textura untuosa y ligera en la sartén sin sumar grasas innecesarias.

Elaboración detallada de la receta

  1. Se lavan y escurren muy bien las hojas de espinaca para retirar todo el excedente de agua, mientras se pica la cebolla blanca de forma fina.
  2. Se corta la pechuga de pollo en cubos medianos y uniformes, y se condimenta la carne directamente con sal y pimienta negra a gusto.
  3. En una sartén amplia a fuego medio, se calienta el aceite de oliva y se añade la cebolla picada con una pizca de sal, sofriéndola durante 3 o 4 minutos hasta que se vuelva transparente.
  4. Se retira la cebolla de la sartén de forma momentánea y se incorporan los trozos de pollo, dorándolos de manera uniforme por todos sus lados durante unos 5 minutos con movimientos ocasionales.
  5. Se vierte el vino blanco o el caldo de pollo en la sartén, permitiendo que el líquido reduzca a fuego medio por 2 o 3 minutos para que se evapore el alcohol por completo.
  6. Se incorporan las espinacas a la preparación, cocinando a fuego medio-alto hasta que disminuyan su volumen y se consuma el jugo que liberen de forma natural.
  7. Se añaden la manteca, la mostaza, el queso crema y las cucharadas de leche, revolviendo de manera constante hasta unificar todos los ingredientes en una salsa cremosa.
  8. Se reincorpora la cebolla sofrita a la sartén, se ajusta el punto de sal y pimienta, y se cocina todo junto a fuego bajo durante 3 minutos para que el pollo y los vegetales se impregnen por completo antes de retirar del calor.
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