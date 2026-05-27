PRÁCTICA Y SALUDABLE
Pollo con espinacas a la crema "fit": la receta proteica y ligera ideal para llevar al trabajo
Una versión renovada del clásico plato hogareño que elimina los excesos de grasa y aporta proteínas de alto valor biológico. Una preparación rápida, nutritiva y perfecta para el menú de viandas semanal.
Esta alternativa saludable sustituye la crema de leche y la manteca por queso crema para reducir calorías sin perder la untuosidad clásica.
La combinación de pechuga de pollo y espinacas frescas aporta proteínas magras, fibra y minerales en una cocción rápida de solo 15 minutos, consolidando un plato estratégico para las viandas semanales de quienes buscan mantener su masa muscular o controlar su peso.
Ingredientes necesarios para la preparación
- 300 gramos de pechuga de pollo.
- 200 gramos de espinacas frescas.
- 1 cebolla blanca.
- 50 mililitros de vino blanco o caldo de pollo.
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharadita de manteca.
- 1 cucharada de mostaza.
- 1 cucharada de queso crema para untar.
- 3 cucharadas de leche entera.
- Sal y pimienta negra al gusto.
Elaboración detallada de la receta
- Se lavan y escurren muy bien las hojas de espinaca para retirar todo el excedente de agua, mientras se pica la cebolla blanca de forma fina.
- Se corta la pechuga de pollo en cubos medianos y uniformes, y se condimenta la carne directamente con sal y pimienta negra a gusto.
- En una sartén amplia a fuego medio, se calienta el aceite de oliva y se añade la cebolla picada con una pizca de sal, sofriéndola durante 3 o 4 minutos hasta que se vuelva transparente.
- Se retira la cebolla de la sartén de forma momentánea y se incorporan los trozos de pollo, dorándolos de manera uniforme por todos sus lados durante unos 5 minutos con movimientos ocasionales.
- Se vierte el vino blanco o el caldo de pollo en la sartén, permitiendo que el líquido reduzca a fuego medio por 2 o 3 minutos para que se evapore el alcohol por completo.
- Se incorporan las espinacas a la preparación, cocinando a fuego medio-alto hasta que disminuyan su volumen y se consuma el jugo que liberen de forma natural.
- Se añaden la manteca, la mostaza, el queso crema y las cucharadas de leche, revolviendo de manera constante hasta unificar todos los ingredientes en una salsa cremosa.
- Se reincorpora la cebolla sofrita a la sartén, se ajusta el punto de sal y pimienta, y se cocina todo junto a fuego bajo durante 3 minutos para que el pollo y los vegetales se impregnen por completo antes de retirar del calor.