Pollo con espinacas a la crema "fit": la receta proteica y ligera ideal para llevar al trabajo

Esta alternativa saludable sustituye la crema de leche y la manteca por queso crema para reducir calorías sin perder la untuosidad clásica.

La combinación de pechuga de pollo y espinacas frescas aporta proteínas magras, fibra y minerales en una cocción rápida de solo 15 minutos, consolidando un plato estratégico para las viandas semanales de quienes buscan mantener su masa muscular o controlar su peso.



Ingredientes necesarios para la preparación

300 gramos de pechuga de pollo.

200 gramos de espinacas frescas.

1 cebolla blanca.

50 mililitros de vino blanco o caldo de pollo.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharadita de manteca.

1 cucharada de mostaza.

1 cucharada de queso crema para untar.

3 cucharadas de leche entera.

Sal y pimienta negra al gusto.

La sustitución de la crema tradicional por queso crema para untar permite lograr una textura untuosa y ligera en la sartén sin sumar grasas innecesarias.

Elaboración detallada de la receta