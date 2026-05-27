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Miércoles, 27 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
GRAN ALIADO

El corte de carne perfecto para estofados: queda tierno como manteca y cuesta poco

Perfecto para comidas de olla y preparaciones largas, esta opción económica gana sabor con la cocción y se convierte en una de las favoritas para los días fríos.

MBurczynsky

Con la llegada de las bajas temperaturas, las comidas calientes y de cocción lenta vuelven a ocupar un lugar central en muchas cocinas argentinas.

Dentro de esas alternativas aparece una opción muy elegida para estofados y platos abundantes. Su combinación de carne, grasa y colágeno permite lograr preparaciones tiernas, jugosas y llenas de sabor sin gastar demasiado dinero.

&nbsp;Este corte económico se destaca por su textura suave, sabor intenso y gran rendimiento en comidas de cocción lenta.
 Este corte económico se destaca por su textura suave, sabor intenso y gran rendimiento en comidas de cocción lenta.

El corte de carne económico que se deshace en la boca y es perfecto para estofados

El codillo o estofado de cerdo es un corte que proviene de la parte baja de la pata del animal y suele utilizarse en recetas de cocción prolongada.

Gracias a su contenido de tejido conectivo y grasa natural, adquiere una textura extremadamente suave después de varias horas al fuego con caldos o salsas.

Una de sus principales virtudes es el sabor intenso que aporta a las comidas de olla. Además, el colágeno presente en el corte ayuda a generar caldos más espesos y preparaciones con una consistencia muy sabrosa y reconfortante, ideal para los meses de invierno.

&nbsp;Su cocción lenta permite lograr una textura tierna, jugosa y llena de sabor.&nbsp;
 Su cocción lenta permite lograr una textura tierna, jugosa y llena de sabor. 

 A diferencia de otros cortes de cerdo como la bondiola, el carré o el pechito, esta opción contiene mayor cantidad de tejido conectivo y colágeno, por lo que necesita cocciones más largas para alcanzar su mejor textura.

Mientras la bondiola suele ser más magra y jugosa para preparaciones rápidas o al horno, este corte se luce especialmente en guisos, estofados y recetas de olla donde la carne termina desarmándose fácilmente y aportando mucho más sabor al caldo.

&nbsp;Las cocciones largas potencian el sabor y permiten lograr una carne suave que prácticamente se desarma sola.&nbsp;
 Las cocciones largas potencian el sabor y permiten lograr una carne suave que prácticamente se desarma sola. 

Codillo barato y rendidor

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia que ofrece distintos beneficios y descuentos en comercios adheridos. Entre las promociones más buscadas aparece el reintegro del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías durante jornadas específicas.

Si el kilo de codillo o estofado de cerdo cuesta $4.000, con el descuento del 20% el ahorro sería de $800. De esta manera, el precio final terminaría quedando en aproximadamente $3.200.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta y respetando las condiciones y topes establecidos para cada promoción vigente.

Con los descuentos en carnicerías, este corte puede conseguirse a un precio mucho más conveniente.

Con los descuentos en carnicerías, este corte puede conseguirse a un precio mucho más conveniente.

Recetas donde se puede usar codillo o estofado de cerdo

El codillo o estofado de cerdo puede utilizarse en múltiples preparaciones caseras y platos de invierno:

  • Estofados tradicionales.
  • Guisos con lentejas.
  • Puchero.
  • Sopas de cocción lenta.
  • Pastas con salsa de carne.
  • Arroz.
  • Preparaciones al horno con papas.
  • Comidas ahumadas o braseadas.
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