Con la llegada de los días fríos, muchas familias buscan opciones rendidoras y accesibles para cocinar platos calientes sin gastar de más. En ese contexto, algunos cortes vacunos comienzan a ganar protagonismo.

Entre las alternativas más elegidas aparece una opción ideal para guisos, bifes a la plancha y preparaciones al horno. Además, gracias a su equilibrio entre carne y grasa, suele ofrecer muy buenos resultados en distintas recetas caseras.

Este corte vacuno ganó popularidad por su precio accesible, su versatilidad y su buen rendimiento en comidas de invierno.

¿Cuál es el corte económico y rendidor que muchos eligen para combatir el frío?

El bife americano es un corte vacuno económico que suele obtenerse de la zona del delantero del animal. Se caracteriza por tener buena cantidad de carne, una textura tierna si se cocina correctamente y un sabor intenso que lo vuelve muy utilizado en comidas cotidianas.

Una de sus principales virtudes es la versatilidad. Puede utilizarse para preparar bifes a la plancha, estofados, guisos, carne al horno o incluso cortes finos para sándwiches calientes.

Además, suele tener un precio más bajo que otros cortes populares, algo muy valorado en épocas de bajas temperaturas y mayor consumo de platos calientes.

A diferencia del bife ancho, que posee más marmoleo y una textura más jugosa pensada para parrilla, el bife americano resulta más magro y accesible.

En comparación con la paleta, comparte cierta versatilidad, aunque suele destacarse por ofrecer bifes más uniformes y prácticos para preparaciones rápidas.

Versátil y rendidor, este corte puede utilizarse en guisos, milanesas, bifes a la plancha y comidas al horno.



Bife americano: una opción accesible para la mesa familiar

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y permite acceder a diferentes promociones en comercios adheridos de Buenos Aires. Entre los beneficios más utilizados aparece el descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías durante jornadas especiales.

Si un kilo de este corte cuesta aproximadamente $14.000, el valor final quedaría en torno a los $11.200. Esto implica un ahorro de $2.800 sobre el precio original, una diferencia importante para quienes realizan compras familiares.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta y respetando las condiciones y topes establecidos por la promoción vigente en los comercios adheridos.

Con los descuentos de Cuenta DNI, el precio final del corte puede reducirse considerablemente en carnicerías adheridas.

Recetas en las que se puede usar el bife americano

El bife americano puede utilizarse en una gran variedad de recetas caseras ideales para el invierno. Una de las opciones más comunes es cocinarlo a la plancha acompañado con puré, papas al horno o vegetales salteados.

También resulta muy útil para preparar guisos, estofados y comidas de olla gracias a su sabor intenso. Muchas personas lo utilizan además para tacos, sándwiches calientes o carne mechada al horno, aprovechando su buen rendimiento y precio accesible.



